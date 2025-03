Po radijski prvoaprilski šali ima tudi občina »čas za šalo«

Nad občinskimi glasili, čeprav financiranimi iz javnih sredstev, ni tako rekoč nobenega nadzora, zato jih župani lahko izkoriščajo za lastno promocijo. Stroški njihovega izdajanja niso majhni, četudi na leto izide le nekaj številk. V občini Cerkno so v osnutku proračuna za leto 2025 za Cerkljanske novice – lani so izšle zgolj tri številke – namenili slabih 24 tisoč evrov oziroma dva tisoč evrov več kot lani.

Cerkljanske novice, ki v razvid medijev niso vpisane, izhajajo v nakladi 1850 izvodov. Letos je po besedah župana občine Cerkno Gašperja Uršiča predvidenih od štiri do pet številk. S stroški za zunanje sodelavce, tiskom in raznosom ena številka (s približno dvajsetimi stranmi) stane več kot štiri tisoč evrov.

Glasilo je »namenjeno obveščanju občank in občanov o aktualnih dogodkih iz življenja in dela v lokalni skupnosti, krajevnih skupnostih, javnih zavodih, podjetjih, društvih in drugih organizacijah, ki opravljajo naloge v javnem interesu v občini Cerkno. Lahko pa obravnava tudi širšo problematiko. Obenem je informator in prostor objav in razpisov občine.«

Med letoma 2022 in 2024 so od oglasov v glasilu prejeli dobrih 6100 evrov, večino v letu 2024, ker imajo na občini od takrat sklenjeno pogodbo za pripravo tiska ter oglaševanja z zunanjim podjetjem. Sredstva, ki se naberejo z oglaševanjem, vračajo v financiranje izdaje Cerkljanskih novic. Do uprave kritičnih zapisov v brezplačniku ni, kar ni presenetljivo.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Je pa na prvi pogled presenetljivo, da v osnutku letošnjega proračuna ni več predvidenih sredstev za financiranje Radia Cerkno, katerega solastnica je cerkljanska občina. Župan Uršič je pojasnil, da financiranja niso umaknili, ampak ga bodo odslej vodili pod postavko financiranja stroškov oglasov.

»Primorski val [gre za radijsko mrežo, ki jo sestavljata radio Odmev in Alpski val, op. a.] se je še po nekih starih dogovorih financiral pavšalno, občina pa ni redno prejemala letnih poročil, kaj financira, čeprav je bilo to v pogodbi določeno,« je povedal Uršič.

Po njegovem prepričanju občina ni dolžna sofinancirati svoje družbe, ki deluje na prostem trgu. Zato so sklenili, da zavoljo (bolj) transparentne porabe občinskih sredstev sklenejo pogodbo za dejansko naročene storitve.

Užaljeni zaradi prvoaprilske šale?

Ta odločitev je sicer prišla ob zanimivem času, in sicer lani spomladi, ko se je nekdanji direktor, danes pa prokurist in solastnik radia ter odgovorni urednik Ivan Seljak v prvoaprilski novici pošalil, da bodo »po 35 letih v Cerknem končno dobili nova stanovanja«.

Kritična (prvoaprilska) ost je bila usmerjena v neizpolnjene predvolilne obljube aktualnega župana, da bo obnovil nekdanji gasilski dom, zgradil stanovanja ter obnovil neugledno parkirišče pred vstopom v Partizansko bolnico Franja. Župan je na uredništvo radia še isti dan poslal dopis z le enim stavkom, da »ima tudi občina čas za šale«, in priložil pogodbo, (s prvoaprilskim popustom) znižano za 50 odstotkov. Gašper Uršič je potrdil, da so se sestali z vodstvom radia in da »tema ni bila samo prvoaprilska šala«.

Na vprašanje, ali je bila odločitev za ustavitev pavšalnega financiranja radijska kritika na delo občinske uprave, je odgovoril nikalno: »Z novinarji Primorskega vala sodelujemo zelo dobro in jih je treba samo pohvaliti. Kar je bilo v preteklosti nestrinjanja, je bilo na račun uredniške politike. Kot pri vseh drugih medijih, s katerimi sodelujemo, želimo samo isti standard za vse občine, ki jih medij področno pokriva. Če torej naredimo neumnost, naj nas grajajo, če delamo dobro, naj pohvalijo.«

Radio ne deluje le na prostem medijskem, pač pa tudi na prostem gospodarskem trgu. FOTO: Sašo Tušar

Ivan Seljak je povedal, da je vsebino kot odgovorni urednik vedno zagovarjal ter da dvema zaposlenima novinarkama in občasnim pogodbenim pogosto sam priskoči na pomoč pri ustvarjanju vsebin: »Morda je moje pero ostrejše, predvsem zato, ker pri svojih letih bolje poznam kraj, probleme in ljudi.«

Župan Uršič je zanikal tudi, da bi kdaj posegel v uredniško politiko, ima pa, kot je dejal, »pravico zahtevati enakopravno obravnavo občine ter izpolnjevanje pogodbenih obveznosti«. Primorski val, prva slovenska radijska mreža s statusom regionalnega programa posebnega pomena, ima dva izdajatelja – Radio Cerkno in Radio Kobarid.

Obe družbi sta, še zlasti starejša, cerkljanska, kot je dejal Seljak, »gonilni sili in sopotnici javnega, kulturnega, včasih tudi zabavnega življenja v kraju«, pri čemer je zavrnil kakršno koli netransparentno trošenje denarja. Poudaril je, da od solastnikov ni nikoli pričakoval sofinanciranja, saj radio ne deluje le na prostem medijskem, pač pa tudi na prostem gospodarskem trgu.