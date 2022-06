Slavje za prvo Idrijčanko, ki je poletela v vesolje

Že nocojšnja otvoritvena slovesnost bo vredna okrogle obletnice največje prireditve na Idrijskem, razstave, kulinarična ponudba, spremljevalni glasbeni program in kot vrhunec tradicionalno tekmovanje v znanju klekljanja za priznanje Ivanke Ferjančič pa bodo festivalu (namesto pike na i) dodajali nitko na klekelj.

Odgovor na vprašanje, komu je Festival idrijske čipke namenjen, je po besedah direktorice Zavoda za turizem Idrija Valerije Božič preprost: idrijski čipki, te pa ne bi bilo brez klekljaric. Zato bo letošnji festival posvečen predvsem njim. Na otvoritveni slovesnosti bodo (končno) v prvi vrsti, medtem ko bodo vsi, ki so na tak ali drugačen način povezani s čipko in njeno dediščino, poskušali najti odgovor na vprašanje »Kwa baš s tem?« Kaj bodo oziroma bomo torej v prihodnosti z idrijsko čipko in festivalom. Vsaj v zadnjem desetletju je idrijska čipka prerasla ozko usmeritev, da je uporabna zgolj za rjuhe, všita v prt, prtiček na mizi.

Tudi Valerija Božič poudarja, da ima idrijska čipka v širšem prostoru »velik pomen, zagotovo drugačen kot v lokalnem okolju in v slovenskem prostoru. Najdemo jo marsikje, pa vendarle včasih ljudje niti ne vedo, da gre za idrijsko čipko, kar moramo v prihodnosti absolutno popraviti. Čipka se v zadnjih letih vedno bolj pojavlja v umetniških delih in kot transformacija v različnih drugih oblikah.« Čipka se je počasi, a trdno usidrala v likovni in glasbeni umetnosti, modni in živilski industriji, odpotovala je celo v vesolje. Njene pojavne oblike so zanimive, sodobne in kreativne, se pa pogosto zgodi, da ljudje niti ne vedo, da strmijo v izdelek, povezan z idrijsko čipko.

Strokovni program, ki ga pripravljajo Čipkarska šola Idrija, Društvo klekljaric idrijske čipke in Mestni muzej Idrija, dopolnjuje ponudba izdelkov slovenskih domačih in umetnostnih obrti ter lokalnih pridelkov v središču mesta, ne manjka pa niti spremljevalnih in zabavnih vsebin za različne starostne skupine obiskovalcev, ki jih organizira Zavod za turizem Idrija.

Direktorica Zavoda za turizem Idrija izpostavi le en primer – veletrgovec Lidl je ob svoji 15. obletnici v emblem vpletel prav idrijsko čipko. Pohvalno je tudi dejstvo, da mladi umetniki in umetnice vedno pogosteje najdejo navdih v dediščini rudarskega mesta in »njegove« čipke in jo ponosno ter z obilo ustvarjalnega duha tudi uporabljajo.

Festival je namenjen idrijski čipki in te ne bi bilo brez klekljaric. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Zanimanje za čipko ostaja živo

Festival idrijske čipke, sicer tradicionalna prireditev, a, kot obljubljajo organizatorji, zazrta v prihodnost, je priložnost, da se ustvarjalci predstavijo s svojimi izdelki. V četrtek so za uverturo odprli dve izjemni razstavi Eve Petrič, ki bo tudi častna gostja otvoritvene slovesnosti festivala. Umetnica že dlje sodeluje z Eksperimentalno klekljarsko skupino Čipkarske šole Idrija in čipko predstavlja oziroma razstavlja po vsem svetu. Prav Eksperimentalna skupina pod vodstvom Maje Svetlik opozarja na širino, sodobnost in razvejane kreativne možnosti, ki jih ponuja idrijska čipka.

V Čipkarski šoli Idrija so napoved ene od razstav pospremili z besedami mlade klekljarice: »V čipkarski šoli tudi klekljamo.« Izjava, ki skriva pomembno sporočilo ohranjanja nesnovne dediščine. Kot poudarja vodja Čipkarske šole Idrija Metka Fortuna, tako klekljanje kot tudi druge rokodelske panoge poganjajo različne miselne procese, razvijajo vrednote in spretnosti.

Zato je po njenih besedah rokodelstvo tako pomembno, »ročno klekljana idrijska čipka pa opredmeten rezultat celotnega procesa«. Da je zanimanje za čipko oziroma klekljanje živo, dokazuje vsakoletni množičen vpis v Čipkarsko šolo Idrija – letos jo obiskuje več kot 470 otrok in mladih ter več kot 100 odraslih.

Festival idrijske čipke, sicer tradicionalna prireditev, a, kot obljubljajo organizatorji, zazrta v prihodnost, je priložnost, da se ustvarjalci predstavijo s svojimi izdelki. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Idrija mora svetu izpostaviti, pokazati, povedati, kako velika je pojavnost čipke v vseh oblikah umetnosti, in predvsem biti na to ponosna. Idrija mora vedeti, kaj naj z idrijsko čipko. Če to vedo najmlajši, je čas, da to vedo tudi vsi, ki niso neposredno povezani s čipko,« je poudarila Valerija Božič. Ne nazadnje se le malo »Slovenk« lahko pohvali, da so poletele v vesolje, tako kot je pred časom idrijska čipka. Ameriška vesoljska agencija Nasa je imela neposreden prenos poleta, pa je to vedel le redko kdo.

Med dogodki, ki bodo potekali v okviru 40. festivala idrijske čipke, velja izpostaviti predstavitev nakita E2RD – kolekcija Venera oblikovalke Bojane Kovačič Zemljič, ki je nastal kot plod sodelovanja s Čipkarsko šolo Idrija. Predstavitev bo v soboto ob 15. uri na Kendovem dvorcu v Spodnji Idriji.

Tortica Rezi z idrijsko čipko. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V nedeljo bo poleg tradicionalnega tekmovanja v znanju klekljanja za priznanje Ivanke Ferjančič, na katero je prijavljenih 170 otrok iz vse Slovenije in velja za vrhunec festivala, v popoldanskem času potekalo tudi veliko druženje klekljaric ter skupinsko klekljanje pod imenom Povezane v čipkarski kolaž.

Klekljanje je inovativno, kreativno in ustvarjalno. Povezuje se z modo, umetnostjo in kulinariko. 40. festivala idrijske čipke ne bi bilo, če klekljanje in z njim povezana idrijska čipka ne bi imela vsega naštetega.

»V trenutkih stiske zaradi zaprtja javnega življenja ob pandemiji je klekljanje v akciji Društva klekljaric idrijske čipke z naslovom Čipkasti kolaž povezalo več kot 60 klekljaric iz Slovenije in tujine. Izdelki opevajo različnost, edinstvenost in raznovrstnost narisanih vzorcev in uporabljenih materialov, barv sukanca, tehnik klekljanja ter kombiniranja čipk v različne dekorativne ali uporabne izdelke. Po dveh letih je napočila priložnost, da se na Festivalu idrijske čipke ustvarjalke kolaža srečajo in si čestitajo za širjenje pozitivnih misli ob ustvarjanju čipk,« je povedala Valerija Božič.

Osrednja razstava Izklekljani je plod sodelovanja Čipkarske šole Idrija in Društva klekljaric idrijske čipke z Naravoslovnotehniško fakulteto, daje pa priložnost mladim, da se na neomejen način izrazijo skupaj s klekljaricami ter svoje kreacije in izdelke nato pokažejo javnosti. Ob razstavah bo v soboto in nedeljo obilo možnosti za kulinarična pokušanja, delavnico klekljanja za odrasle, oglede kulturnih znamenitosti, športno udejstvovanje, otroške dogodivščine, delanje selfiejev, ples in potep po mestu. Spet bo namreč oživelo na način, kakršen mu pritiče – s čipko v glavni vlogi.