Dražji pogrebi z novo pogrebno službo

Podjetje Veking po več kot 30 letih nima več koncesije za pokopališke in pogrebne dejavnosti v Mestni občini Celje. To dejavnost bo od 2. marca opravljalo javno podjetje Zelenice, ki bo skrbelo za vzdrževanje pokopališča in objektov, podizvajalec Pogrebna služba Ropotar pa za večji del pogrebnih dejavnosti. Na občini pojasnjujejo, da bistvenih sprememb za stranke ne bo, bodo pa višje cene, ki jih niso usklajevali od leta 2003.

Celjski mestni svet je decembra sprejel odlok o izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti, s katerim so uvedli možnost delitve izvajanja pokopališke in pogrebne dejavnosti med javno podjetje in koncesionarja. Na razpis za koncesionarja se ni prijavil nihče, pokopališke in pogrebne dejavnosti bo v Celju odslej izvajalo javno podjetje Zelenice.

V pomožnih prostorih mrliške vežice na Mestnem pokopališču Celje bo od marca urejena sprejemna pisarna, marca bodo vzpostavljeni tudi novi kontaktni podatki in dežurne številke za pokopališko-pogrebne dejavnosti v okviru podjetja Zelenice. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Zelenice bodo skrbele za vzdrževanje pokopališča in pokopaliških objektov. Njihov podizvajalec, podjetje Pogrebne storitve Ropotar, pa bo prevzel 24-urno dežurno službo, storitve grobarjev in pokopališko-pogrebnega moštva. Kot je povedal direktor družbe Zelenice Jože Krulec, so s podjetjem Ropotar, ki sicer opravlja pogrebno službo v več občinah v savinjski regiji, pa tudi v celjski občini na pokopališču Šmartno v Rožni dolini, sklenili pogodbo za dve leti.

V Celju je vse storitve do zdaj izvajalo podjetje Veking, stranke so se vse dogovorile na enem mestu, Veking ima v bližini pokopališča tudi poslovilno dvorano. Kot je dejal Krulec, se za stranke ne bo veliko spremenilo: »Pri običajnih pogrebih, ki jih je večina, bo stranka še vedno vse uredila na enem mestu. V prostorih mrliške vežice, kjer so zdaj tehnični prostori, bomo uredili sprejemno pisarno. Če stranka želi najeti dvorano, se bo lahko dogovorila s podjetjem Veking. Vse storitve do mrliške vežice lahko izvajajo ponudniki prosto na trgu, razen 24-urne dežurne službe.« Občina na pokopališču letos načrtuje gradnjo žarne stene, ureditev spodnjega parkirišča in prenovo sanitarij ter pridobitev projektne dokumentacije za območje zgornjega parkirišča.

Nove cene

Kot je v sporočilu za javnost zapisala direktorica Vekinga Angela Kelhar, se na razpis za koncesijo niso prijavili, ker »pogoji niso bili sprejemljivi«. Decembra je v pismu mestnim svetnikom med drugim zapisala, da so bili ustni dogovori drugačni, kot je bilo kasneje zapisano v odloku. Vodja oddelka za okolje in prostor ter komunalo Aleksandra Rezar je odgovorila: »Z Vekingom smo intenzivno sodelovali in se pogovarjali pred pripravo odlokov, cenik se je oblikoval na predlog koncesionarja. Ne znamo si razložiti, kaj naj bi bilo ustno drugače, kot je bilo potem v odloku.«

Krulec pa je dejal, da so Vekingu še pred razpisom za koncesijo takoj ponudili podaljšanje pogodbe, ko se niso prijavili na razpis, pa so se z njimi posebej pogajali. Kot je dejal Krulec, so bili potem primorani pogajati se z drugimi izvajalci pogrebnih storitev ter se na koncu odločili za družbo Ropotar.

Na celjskem pokopališču bodo tudi nove cene. Te se niso spremenile več let, je spomnila Rezarjeva: »Ohranili smo višine grobnine, pocenili uporabo vežice, ohranili ceno za izdajo soglasja za kamnoseško-gradbena dela na pokopališču, bilo pa je treba uskladiti stroške dela druge storitve. Okoli 50 odstotkov je znašal potreben dvig, saj se cene niso korigirale od leta 2003. Pri celotnem strošku pogreba to predstavlja okoli 30 odstotkov, preostalo gre za tržne storitve. Skupno so za pogreb od 15 do 20 odstotkov višji stroški.«