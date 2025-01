Trije najbolj onesnaženi celjski vrtci končno pred spremembami

V nadaljevanju preberite:

Dvajset let po prvem monitoringu tal celjskih vrtčevskih igrišč in osem let po analizah, ki so pokazale, da so razen na Ljubečni s težkimi kovinami onesnažena vsa igrišča, na sanacijo čakajo še trije vrtci. Prav tu je bila po analizah zemlja najbolj onesnažena, presežene so bile namreč kritične vrednosti kadmija, svinca, cinka in arzena. Enoto Čira Čara so vmes že podrli, tam bodo predvidoma spomladi začeli graditi nov vrtec.