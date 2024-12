Hitijo, da bi direktorica nekdanjega župana ostala

Direktorici Zdravstvenega doma Celje Alenki Obrul bo mandat potekel 17. junija. Še prej, 23. februarja, bo mandat potekel članom sveta zavoda. Do zdaj so vedno najprej imenovali nove člane sveta zavoda, ti pa so potem izbrali novega direktorja. Tokrat se je svet zavoda, ki ga vodi nekdanji župan Bojan Šrot, odločil drugače. Direktorico hočejo izbrati oni, dokler je sestava sveta zavoda takšna, kakršna je bila, ko je občino vodil Šrot.

Razpis za novega direktorja oziroma direktorico bodo v uradnem listu, na spletni strani ZD Celje in zavoda za zaposlovanje objavili 10. januarja. Kandidati bodo imeli do 20. januarja čas za prijavo, 23. januarja bo seja razpisne komisije, 27. januarja pa se bodo kandidati predstavili na seji sveta zavoda, ki bo takrat sprejel sklep o imenovanju direktorja. Če bo vse potekalo tako, kot so si zamislili, bodo direktorja izbrali, še preden bo potekel mandat članom sveta zavoda.

Proti taki časovnici je bil na seji sveta zavoda prejšnji teden le Stanislav Kajba, zdravnik, ki je bil v preteklosti tudi že direktor ZD Celje: »Vedno smo direktorja izbirali v novi sestavi sveta zavoda. Res ni treba, da to dela stari svet zavoda, če pa bo novi svet zavoda sodeloval z direktorjem. Niti letnega poročila še nimamo. In zakaj se razpis ne objavi v časopisih? Rok za prijavo se mi tudi zdi kratek. Nihče sploh ne bo vedel, da izbiramo direktorja. Poleg tega v zadnjih dvajsetih letih ni bil toliko časa pred iztekom mandata objavljen razpis.«

Član sveta zavoda Primož Brvar, ki je v svetu zavoda od leta 2013, od takrat pa ZD Celje vodi tudi Alenka Obrul, je menil drugače: »Ponekod začnemo izbiro že pol leta prej, novi svet zavoda pa se bo konstituiral sredi marca. To bi bilo do direktorice nekorektno.« Če ne bi bila imenovana, bi namreč lahko ostala brez zaposlitve.

(Ne)korektno?

Alenko Obrul je do zdaj (leta 2013, 2017, 2021) vedno imenoval novi svet zavoda. Leta 2013 in 2017 je mandat dobila le z enim glasom razlike in zgolj z glasovi članov Mestne občine Celje. Zakaj je torej takrat bilo korektno, da jo je imenoval novi svet zavoda, zdaj pa ne bi bilo? Razlika je le v vodstvu občine. Predsednik sveta zavoda in nekdanji župan Bojan Šrot je na seji pojasnil, da želijo izbiro opraviti pred iztekom mandata: »Ni pa nobena posebnost, da izbiramo direktorja toliko prej. V gledališču smo ga izbirali leto dni prej.« O letnem poročilu, ki ga še ni, je dejal: »Dobivamo periodična poročila. Zavod vodi investicije, ki so največje v občini.« Dodal je, da objava v časopisih ni potrebna: »Tisti, ki ne spremlja uradnega lista, zame ni resen kandidat. Izvedel bi v nekem lokalnem časopisu.«

Svet zavoda bo občinam ustanoviteljicam predlagal še spremembo odloka o ZD Celje, ki bi spet zahteval najmanj sedmo stopnjo izobrazbe za direktorja. Novi odlok namreč po uskladitvi z zdaj veljavnim zakonom o zdravstveni dejavnosti zahteva od direktorja le visoko strokovno izobrazbo. S to pobudo Mestna občina Celje še ni seznanjena.

Glede izbire direktorja pa je celjski župan Matija Kovač poudaril: »Izbira direktorja je v pristojnosti sveta zavoda, od katerega pa kot zastopnik ene od ustanoviteljic pričakujem, da bo v postopku ravnal na način, ki bo zakonit in bo omogočil kar največjo transparentnost in izbiro najustreznejšega kandidata. S časovnico predhodno nismo bili seznanjeni, dejstvo pa je, da z dolžino roka za prijavo in pripravo dokumentacije ter časom, ki si ga bo svet zavoda odmeril za tehtanje predstavitev kandidatk in kandidatov, sporočamo, koliko odprt bo postopek izbire. Ker bo imenovanje potekalo tik pred iztekom mandata sveta zavoda, bi ta končno izbiro lahko prepustil novemu svetu zavoda, ki bo z direktorjem dejansko sodeloval.«