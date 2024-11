Po novem mostu na Polulah leta 2026

Dotrajani most na Polulah v Celju, ki ga je lanska poplava še dodatno poškodovala, ni več prevozen za težja vozila. Novi most bodo začeli graditi na začetku prihodnjega leta, projekt je financiran iz načrta za okrevanje in odpornost (NOO) in mora biti končan do sredine leta 2026. Hkrati bodo morali urediti tudi navezavo na državno cesto Celje–Laško z novim krožiščem.

Novi most bo višji in dolg 110 metrov ter brez podpor v strugi Savinje. Na njem bosta dva vozna pasova ter ločena površina za kolesarje in pešce. V. d. direktorice Direkcije RS za vode Urška Hočevar je ob včerajšnjem podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem gradnje dejala, da bo novi most ključno pripomogel k zmanjšanju poplavne ogroženosti. Poudarila je, da je pri projektu pomembno pomagala Mestna občina Celje: »Proaktivno je sodelovala pri pridobivanju projektne dokumentacije, izpeljala je javno naročilo.«

Celjska občina je kot prva v državi že na začetku leta pridobila vso dokumentacijo, zemljišča in gradbena dovoljenja za izvedbo protipoplavnih ukrepov. Celjski župan Matija Kovač je dejal, da je postavitev novega mostu nujna: »Zdaj most na Polulah niti ni več prevozen za težja vozila, poškodovan je bil v lanskih poplavah. Zato smo veseli, da je bil projekt v času ujme že v pripravi in da lahko do sredine leta 2026 pričakujemo nov most.«

Pred mostom še krožišče

Poleg gradnje mostu bodo delno prestavili tudi lokalno cesto na levem bregu Savinje, hkrati pa bodo na desnem rekonstruirali državno cesto Celje–Laško in nanjo umestili krožišče. To bosta financirali Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) in Mestna občina Celje, ki za to v proračunu načrtuje 800.000 evrov. Župan je dejal, da tudi z DRSI sodelujejo pri projektu, zemljišča so že odkupili. Pojasnil je, da morajo krožišče zgraditi, ker bo kota priključitve na cesto precej višja. Kovač je dejal, da se nikakor ne sme zgoditi, da bi most zgradili, ne bi pa še bilo krožišča: »V pogovorih z obema ministrstvoma smo si zelo prizadevali zagotoviti državna sredstva za gradnjo krožišča.« Most bo vse do izgradnje novega v uporabi. Novi bo stal približno sto metrov južneje. Šele ko bo novi most zgrajen, bodo starega odstranili.

Polulski most je prvi projekt v dodatnih ukrepih za zmanjševanje poplavne ogroženosti v Celju, ki so financirani iz NOO. Že prihodnje leto bodo zamenjali tudi most čez Voglajno pri Topru, javno naročilo pravkar zaključujejo, je povedal Kovač: »Verjamem, da bomo letos podpisali tudi pogodbo, sledijo še ureditve na vodotokih Dajnica, Koprivnica in Ločnica. Skupno bo v prihodnjih dveh letih v Celje poleg rednega programa obnove po poplavah država vložila okoli 25 milijonov evrov. S tem bo zmanjšala poplavno ogroženost za približno 2000 prebivalcev in omogočila prostorski razvoj na določenih območjih, kjer do zdaj ni bil mogoč. To je res pomemben novi korak k poplavni varnosti mesta, aktivnosti pa se s tem ne zaključujejo. Vemo, da sta direkcija za vode ter ministrstvo za naravne vire in prostor aktivna v nadaljnjih projektih, pri katerih bo ključno vlogo imela gradnja suhih zadrževalnikov v Savinjski dolini, ki bodo našo regijo lahko zaščitili pred stoletnimi vodami v prihodnosti.«