Pitno vodo kupujejo, kmalu brez elektrike in »doma«

V industrijskem delu Celja, nedaleč od velikega nakupovalnega središča, kjer v teh dneh številni kupujejo draga praznična darila, v nekdanji delavnici še vedno živi štiričlanska družina z dvema mladoletnikoma. Po sporu z lastnikom parcele, ki jo je odkupil od občine, so ostali brez pitne vode, zdaj jim grozi še, da bodo ostali brez elektrike in strehe nad glavo, saj je inšpekcija odredila, da se morajo izseliti. Da baraka za družino res ni primerna, pristojni vedo in že dalj časa iščejo rešitve. Družino naj bi v kratkem pozvali na ogled stanovanja.

Po medijskih objavah v začetku leta so družini priskrbeli cisterno z vodo, ki jo uporabljajo za umivanje, pravi mati dveh mladoletnikov: »Sprva smo imeli v cisterni tudi vodo za pitje, a so se pojavile alge. Za kuhanje in pitje kupujemo ustekleničeno vodo. Tudi vodo za umivanje kupujemo.« To je precejšen strošek, za družino pa so v teh prazničnih dneh sredstva zbirali tudi učenci ene izmed celjskih osnovnih šol.

Družina je brez tekoče vode že skoraj leto in pol, odkar se je spremenilo lastništvo bližnje hiše in parcele okoli. Kot so nam že spomladi odgovorili na Mestni občini Celje, niso vedeli, da je med novim lastnikom in najemniki spor. Lastnik zdaj namerava hišo, od koder ima družina elektriko, s katero se ogrevajo, podreti. S tem bodo ostali brez elektrike. »Poleg tega je gradbena inšpekcija ugotovila, da tu ne moremo bivati. Časa za izselitev so nam dali 120 dni,« je še dejala mama. Rok se bo iztekel januarja.

Vendarle stanovanje?

S primerom so se ukvarjali tako na družbi Nepremičnine Celje kot tudi na celjski enoti Centra za socialno delo. Kot nam je povedala pomočnica direktorice Nada Caharijaz Ferme, se morda za družino vendarle obetajo lepši časi: »V petek je gospa klicala, da se kaže možnost, da bo dobila stanovanje. Na CSD smo na Nepremičnine res poslali pismo, da družina v takem ne more bivati! Povabljena bo na ogled stanovanja in upam, da se bodo tja tudi preselili.« Družini so že ponudili stanovanja, vendar so do zdaj vse ponudbe zavrnili. Stanovanje na Kovinarski ulici je bilo namreč le ena soba s skupno kuhinjo in umivalnico, kar je bilo za družino neprimerno. Zavrnili so tudi ponudbo na Pohorski ulici, saj je gospa pred blokom našla uporabljene igle.

Prejšnji teden je gospo sprejel tudi celjski župan Bojan Šrot. »Rekel mi je, da se z našo stanovanjsko problematiko ne bo ukvarjal,« je povedala. Župan Šrot je sicer v začetku meseca na novinarski konferenci opozoril: »Ta družina si predstavlja, da si bo izbrala, kje bo stanovala. Ponujeno jim je bilo več ustreznih stanovanjskih enot, mislim, da so se celo sami na črno vselili v eno občinsko stanovanje. Včasih se človek vpraša, ali mogoče niti nočejo, da se njihov problem reši.« Gospa je priznala, da so se v eno od stanovanj sami vselili: »Sama sem poklicala Nepremičnine in povedala, da smo tam. Prišli so s policijo, bil je petek, in direktor Nepremičnin Primož Brvar je obljubil, da bomo v ponedeljek podpisali pogodbo. Verjela sem, ampak ni bilo nič. Še zdaj mi je žal, da smo šli.« Brvar je dejal, da so zadevo rešili in da bodo družini ponudili drugo stanovanje.