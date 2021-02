Trkanje na vest mestnih svetnikov

Stanovalci stavbe v Delavski ulici 16 in 18 se bodo pred današnjo sejo celjskega mestnega sveta sprehodili pred občinsko stavbo v opomin svetnikom, naj glasujejo proti prostorskemu načrtu, ki bi omogočil širitev Emo orodjarne. Proti njej se zaradi hrupa in močnih tresljajev neuspešno borijo že leta.Emo orodjarna, katere prokurist je nekdanji gospodarski minister, je pod okni stanovalcev na črno postavila dva šotora, odstraniti ju mora do avgusta 2022. Orodjarna bi morala po odločitvi inšpektorata odstraniti tudi na črno zgrajen oporni zid. Stanovalci, v stavbi jih živi skoraj sto, pa že več let opozarjajo na hrup in močne tresljaje. »Naprava, ki jo imajo, je neobvladljiva. Tresljaji so kot pri potresu. Borimo se za mir, varnost ljudi in premoženja. Naj obratujejo, ampak s tako napravo, da ne bodo nikogar ogrožali,« je dejal stanovalecIzvirni greh je v občinskem odloku iz leta 2000, po katerem bi morali stavbi ali spremeniti namembnost ali pa jo porušiti. Občina svojega odloka ni upoštevala, stavba pa je pristala v industrijski coni, kjer je dovoljeno več hrupa, zakonodaje, ki bi določala, koliko tresljajev je dovoljeno, pa nimamo. Novi prostorski načrt, o katerem bodo danes odločali mestni svetniki, bo omogočil gradnjo novih objektov za proizvodnjo orodjarne, hkrati pa bo, kot pravi stanovalec, omogočil legalizacijo »črnih gradenj pod našimi okni«. Kot zaščito stanovalcem v sosednji stavbi so predvideli vrsto dreves med orodjarno in stavbo.Vodja oddelka za okolje in prostorje na istoimenskem odboru dejal, da občina »išče rešitve, a stanovalci Delavske ulice ne privolijo v nobeno predlagano rešitev«. Zanikal je, da občina deluje v korist Emo orodjarne in ne v korist stanovalcev. Stanovalci menijo drugače. Na podlagi občinskih odlokov se je njihovo življenje na Delavski poslabšalo, njihova stanovanja pa so postala še manj vredna. Tudi če bi jih odkupila orodjarna ali morda celo občina, bi dobili premalo, da bi si lahko kupili druga. Kneževič je razočaran: »Napotujejo nas na civilnopravno pot, čeprav vedo, da nimamo denarja. Zato svetnike prosimo, naj odločijo po svoji vesti.«