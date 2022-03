V Petrovčah smrdi, župan s prstom kaže na mlekarno

Krajani Petrovč že leta trpijo smrad iz kanalizacijskih jaškov. Pred dežjem in poleti je situacija tako neznosna, da niti prireditev na prostem ne morejo izpeljati. Žalski župan Janko Kos pravi, da problem izhaja iz Mlekarne Celeia, ki nima urejenega predčiščenja, odpadne vode, ki po kanalih skozi Petrovče potujejo do čistilne naprave v Kasazah, pa obupno smrdijo. V mlekarni napovedujejo ureditev predčiščenja do oktobra.

Žalski župan je prepričan, da smrad prihaja iz odpadnih voda Mlekarne Celeia. FOTO: Roman Šipić

»Smrdi od železnice do cerkve. Kaže, da so se jaški posedli in smrad ne pojenja. Zelo začne smrdeti malo pred dežjem, ko dežuje, se malo umiri, ko je bolj toplo, pa spet smrdi od jutra do večera. Že več kot deset let to traja,« je dejal lastnik hostla v Petrovčah Damjan Ogorevc. Dodal je, da je še na odprtju hostla obupno zaudarjalo: »Takega smradu si niti ne predstavljaš. Kisel smrad. Ko prideš v Petrovče, točno več, da si prišel v Petrovče.« Ogorevc se spominja, da so rešitev že večkrat iskali: »Tu so bili že od vodovoda in mlekarne, imeli sestanke, ampak se nič ne reši. Izvedeli smo, da bomo imeli zaprte jaške, ki se bodo le ob dežju odpirali, ampak ni bilo nič iz tega.«

Lastnik hostla v Petrovčah Damjan Ogorevc: »Takega smradu si niti ne predstavljaš. Kisel smrad. Ko prideš v Petrovče, točno več, da si prišel v Petrovče.« FOTO: Špela Kuralt/Delo

Da gre za poseben smrad, ne tak po kanalizaciji, opiše tudi predsednica Krajevne skupnosti Petrovče Jasna Sraka: »Kot nekakšna čudna sirotka, kislo mleko. Kadar imamo kakšno prireditev, je treba pokriti jaške, sicer je nevzdržno. Obljubljajo nam že leta in leta, ko očistijo kanale, je kakšen mesec v redu, potem pa spet začne. Enkrat so nam razlagali, da je tu oster kot, kjer se vse v kanalih ustavi in prismrdi.« Krajani se sprašujejo, ali niso kanalov poškodovali morda tudi težki tovornjaki, ki se po tej cesti vozijo do kamnoloma.

Predčiščenje

Župan Janko Kos tovornega prometa ni omenjal: »Mlekarna Celeia prekomerno obremenjuje našo čistilno napravo, ki je na robu zmogljivosti. Po pogodbi z njimi zaračunavamo povišan faktor obremenjevanja, vendar ne gre za denar. Gre za smrad, za moteče vplive na okolje.« Poudaril je, da se bližajo dnevi, ko bodo ljudje več zunaj, v Petrovčah je nekaj gostinskih obratov, kjer smrdi, je tudi šola: »Želeli bi, da Mlekarna Celeia vendarle zgradi predčiščenje. Za to so dobili celo neka sredstva. Imajo tudi dobiček.«

Matej Sedlar, vodja okolja, investicij in vzdrževanja v Mlekarni Celeia pred čistilno napravo mlekarne. Napovedal je, da bodo predčiščenje uredili še letos. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Vodja okolja, investicij in vzdrževanja v Mlekarni Celeia Matej Sedlar pravi, da je razloge za smrad težko določiti. Zanikal je, da bi mlekarna čezmerno obremenjevala čistilno napravo. Kot je dejal, ima mlekarna po pogodbi dovoljeno dnevno količino dotoka odpadne vode na čistilno napravo Kasaze 1100 kubičnih metrov in 13.800 populacijskih enot. Poudaril je, da so bile lanske povprečne vrednosti krepko nižje, in sicer so imeli na dan 682 kubičnih metrov dotoka in 8290 populacijskih enot. Vrednosti so bile presežene pri dotoku odpadne vode dvakrat in pri populacijskih enotah trikrat v vsem letu. Sedlar je poudaril, da so lani nadgradili svojo čistilno napravo, ključno izboljšavo, ki naj bi tudi omilila smrad v Petrovčah, pa načrtujejo letos: »Napravo bomo nadgradili s fizikalno-kemično predstopnjo čiščenja odpadne vode in s tem izboljšali biološko stopnjo čiščenja obstoječe vode.« Investicija bo stala pol milijona evrov, je še dodal Sedlar: »Do zdaj nismo dobili ne evropskih ne državnih sredstev za to nadgradnjo.«