Apple naj bi opustil avtomobilski projekt

Že leta 2014 se je v zvezi z Applom začel omenjati projekt Titan, razvoj električnega avtonomnega avtomobila, in o tej ideji so vse od takrat znana le neuradna poročila. Te dni pa je Bloomberg poročal, da so se visoki direktorji Appla odločili projekt opustiti in se bolj usmeriti na področje generativne umetne inteligence.

Pri tem naj bi dva tisoč ljudi deloma preusmerili na druga področja, nekaj pa jih odpustili. Kot rečeno, v Applu tega tudi tokrat niso komentirali.

Apple naj bi po navedbah CNN zaposloval direktorje avtomobilske industrije že vsaj od leta 2014, aprila 2017 je od kalifornijskega ministrstva za motorna vozila prejel dovoljenje za testiranje samovozečih vozil. Dve leti kasneje je prevzel Drive.ai, zagonsko podjetje za samovozeče avtomobile.

Po Bloombergovi objavi o koncu programa se je pojavilo več razmišljanj, na primer o njegovi dvomljivi donosnosti. Kot je znano, se prodaja električnih vozil zadnje čase umirja, tudi na področju avtonomne vožnje podjetjem, kot sta Waymo ali Cruise, stvari še zdaleč ne tečejo gladko. Pri CNN so navajali Susannah Streeter, ki vodi investicijski sklad Hargreaves Lansdown, »da tehnološki velikan sledi trendu, ko se navdušenje vlagateljev za električne avtomobile ohlaja, po drugi strani pa se dogaja prava investicijska norija za vsem, kar je povezano z umetno inteligenco«.

Kot rečeno, o projektu Titan že na začetku ni bilo dosti informacij, tudi glede tipa vozila in zanj uporabljene platforme ne. Projekt naj bi imel vrsto težav, menjali so se ljudje, še nedavno naj bi predstavitev avta zamaknil v leto 2028, cilj naj ne bi bil več peta, najvišja stopnja avtonomnosti, temveč le druga stopnja. Po pisanju Bloomberga naj bi po odhodu Douga Fielda (zdaj pri Fordu) vse skupaj vodila Applov tehnični direktor Jeff Williams in eden izmed podpredsednikov podjetja, Kevin Lynch, onadva naj bi projekt tudi ustavila.

CNN navaja še en zanimiv podatek, da v tem, ko naj bi se Apple poslovil od avtomobilskega programa, nekateri vidijo priložnost, med njimi je kitajsko podjetje Foxconn, ki za Apple sicer izdeluje iphone. Foxconn naj bi svoje električne avtomobile na trg uvedel prihodnje leto – ni pa še gotovo, da bo res tako.