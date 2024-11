V iskanju novega navdušenja

Leto je za nemško avtomobilsko industrijo težko, to velja tudi za njihove premijske znamke, ki jim pada dobiček. Razlogov je več, a morda najbolj pomemben je padec prodaje na Kitajskem, ki je bila dolga leta njihova zlata jama. Audi se na to odziva z nenavadno, celo malce radikalno potezo – z »novo« električno znamko posebej za Kitajsko.

Nova znamka je nova le pogojno ali sploh ne. Imenuje se Audi oziroma AUDI, kot piše na sprednjem delu predstavljenega konceptnega avtomobila, na mestu, kjer smo vselej gledali Audijeve štiri kroge. Nekateri spletni komentatorji so nad to potezo zmajevali z glavo, obenem pa dodali, da je po drugi strani predstavljeni koncept lep, atraktiven in zakaj česa takšnega Audi ne predstavi za Evropo.

No, pustimo Evropo, novi koncept (uradno ime je AUDI E electric estate concept) je nekakšen usločen karavan, ki ima v svetli notranjosti štiri posamične sedeže v dveh vrstah. Tako kot znamka meri na mlajše kitajske stranke, ki jih zanima informacijska tehnika. Če so bili njihovi starši navdušeni nad nemško motorno in siceršnjo perfekcijo, pa otroci hočejo nekaj drugega, kar trenutno bolje nagovarjajo mlade »telefonske« kitajske znamke.

Za trg naj bi bil zdajšnji koncept E estate nared prihodnje leto, potem naj bi sledila še dva modela, limuzina in športni terenec, vse to pa Audi pripravlja skupaj z enim od svojih dveh kitajskih partnerjev, korporacijo Shanghai Automotive Industry Corporation ali SAIC, ki jo v Evropi poznamo po (nekdanji britanski) znamki MG.

Kot je dejal direktor Audija Gernot Döllner, je to partnerstvo temelj za »novo generacijo naprednih, inteligentnih vozil, ki bodo ekskluzivna za Kitajsko«. Med drugim je dodal, da jim skupna platforma omogoča nagovarjanje obetavnega, a zahtevnega segmenta z najsodobnejšimi povezanimi vozili.

Notranjost je svetla in digitalna. FOTO: Audi

Koncept je sicer dolg 487 centimetrov, v širino meri dva metra, ima zajetno medosje (skoraj tri metre), ki naj bi mu zagotavljalo prostorno in udobno notranjost. Pogon temelji na 800-voltni električni arhitekturi in dveh motorjih, ki imata skupno moč 570 kW. Govorijo o štirikolesnem pogonu z možnostjo vektoriranja navora, trdijo, da z mesta do 100 km/h pospeši v 3,6 sekunde. Doseg naj bi bil po kitajskem merilnem ciklu 700 kilometrov (po našem nekaj manj), baterija, katere kemijske sestave niso navedli, naj bi imela zmogljivost 100 kWh. Prav tako niso navedli največje moči polnjenja, le precej marketinški podatek, da se za 300 kilometrov vožnje z enosmernim tokom lahko napolni v pičlih 10 minutah.

Audi bo s to »novo« znamko in predvsem avtomobilom poskušal ustaviti upadanje prodaje na zanj najpomembnejšem trgu na svetu. Lansko leto so na Kitajskem prodali 750 tisoč avtomobilov, od tega so jih veliko večino tam tudi izdelali, v skupaj štirih tamkajšnjih tovarnah. Kako velika je ta številka, se zavemo ob celotni Audijevi svetovni prodaji, ki je lani znašala 1,89 milijona vozil. O dobičku, ustvarjenem na Kitajskem, ne govorijo konkretno, a je jasno, da so, tako kot BMW in Mercedes-Benz, tam doslej dobro služili.

Avtomobil je precej večji, kot je videti na fotografiji. FOTO: Audi

Letos so se stvari zapletle, v prvem četrtletju je še kazalo solidno, v drugem in tretjem pa veliko slabše kot lani, v devetih mesecih je skupaj 477 tisoč prodanih avtomobilov pomenilo 8,5-odstotno nazadovanje. Še posebej hud je bil padec v tretjem četrtletju, ko jim je prodaja upadla za petino, na 156 tisoč vozil. To bodo sicer poskušali popraviti tudi z modeli, ki so napovedani za Evropo (Q6 e-tron in A6 e-tron), vendar pa bo potrebno še kaj več. Bo pomagala nova znamka?