Avtodomarstvo ni moda, je evolucija skozi čas

V nadaljevanju preberite:

Vozila za prosti čas, kot se uradno reče avtodomom in počitniškim prikolicam, pri Slovencih še nikoli niso bila tako priljubljena, kot so danes. Še posebej to velja za avtodome. Poskušali smo poiskati razloge za to rast, vzorce njihove uporabe, tudi vpogledati v industrijo teh vozil, ki ima pri nas bogato tradicijo.

Občutek je, tudi podatki kažejo, da so avtodomi zelo v modi kot način preživljanja prostega časa. Marsikdo se vpraša, zakaj je tako in ali to res drži. »Ne moremo govoriti o modi, gre za evolucijo skozi čas. Če smo pred dvema desetletjema govorili o avtodomarstvu kot o ljudeh, ki pri kampiranju želijo še več neodvisnosti in svobode, a z nekaj več udobja, je danes to življenjski slog, ki je pritegnil že več deset tisoč ljudi, registriranih pa je pri nas več kot 8000 avtodomov, velika večina je lastniških. Zadnja leta z omejitvami so prinesla predvsem zavedanje, da je svoboda eden od pomembnih dejavnikov v življenju. Ravno tu pa avtodom nastopi kot sredstvo za zagotavljanje popolne svobode,« nam je svoj pogled na naraščajočo priljubljenost te aktivnosti razložil Rok Vizovišek, odgovorni urednik revije Avto-Dom.

Kot pravi sogovornik, je bilo lani pri nas na novo registriranih 400 avtodomov, gre za največji prirastek v zgodovini, še boljši kot leta 2019, ki je bilo dotlej najboljše leto. Letos bodo številke zagotovo precej manjše, ker novih vozil in dobav ni, čakalne dobe pa so pri nekaterih blagovnih znamkah precej dolge, tudi leto in več.