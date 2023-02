Brez bojazni, da bi ostali na cesti s prazno baterijo

Svoj prostor pod soncem električne mobilnosti Volkswagen išče s paleto vozil ID. Tokrat smo vzeli pod drobnogled model ID.5. Prepričal nas je bolj kot bratska ID.3 in ID4, a vseeno ostaja enaka dilema kot pri večini električnih avtomobilov.

ℹ Volkswagen ID.5 pro performance Zastopnik: Porsche Slovenija Cena: 53.599 evrov (testni model 64.450) Euro NCAP (2021): ***** Izpust CO 2 : 0 g/km

Avtomobilski novinarji večkrat slišimo očitek, da smo preveč kritični do električnih avtomobilov, češ da naj povemo kakšno boljšo idejo za bolj čisto okolje. Očitno gre za nesporazum, saj je problem predvsem dosegljivost teh avtomobilov, ki so še vedno predragi za množično uporabnost. Ravno omenjeni testni primerek je nov dokaz, da z električnimi avtomobili samo po sebi ni nič narobe. Z malo premišljene organizacije pri polnjenju je ID.5 zgleden primerek, toda zaradi cene 60 tisoč evrov Volkswagen z njim ne bo dosegel nič prelomnega na trgu.

Baterija ima 77 kWh, kar je že dovolj za precej brezskrbna potovanja. FOTO: Aljaž Vrabec

Prostora v 4,6 metra dolgem avtomobilu je dovolj. FOTO: Aljaž Vrabec

Že na pogled je to zelo moderen in privlačen avtomobil, enako velja za notranjost s sodobnimi materiali. Prevladujejo stikala na dotik, kar marsikomu ni všeč, toda pri Volkswagnu smo tovrstnega upravljanja zdaj že vajeni. Izboljšali so odzivnost infozabavnega vmesnika, navigacijska naprava deluje natančno, korak v pravo smer so tudi meniji v slovenščini, občasno nam je izklapljalo le povezavo z mobilno napravo prek sistema apple car play.

Prevladujejo stikala na dotik, kar marsikomu ni všeč. FOTO: Aljaž Vrabec

Prostora v 4,6 metra dolgem avtomobilu je dovolj, zadaj lahko sedijo trije odrasli povprečne velikosti, pri čemer pomagajo povsem ravna tla brez sredinske vzbokline. Prtljažnik ima 549 litrov prostornine, kar zadostuje za vso družino, električni kabli pa so spravljeni spodaj, toda po drugi strani je s 421 kilogrami precej skromna nosilnost avtomobila.

Baterija ima 77 kWh, kar je že dovolj za precej brezskrbna potovanja z električnim vozilom, saj lahko naslednje polnilne postaje iščete brez bojazni, da bi vam prehitro zmanjkalo elektrike. Torej lahko poiščete polnilnico blizu vaših opravkov, avtomobil pa tako večkrat prejme nekaj nove energije.

Prtljažnik ima 549 litrov prostora. FOTO: Aljaž Vrabec

Doseg pri polni bateriji se razlikuje predvsem zaradi zunanje temperature. Kolegi, ki so avtomobil preizkusili v toplejših mesecih, pravijo, da so lahko opravili 450 kilometrov, zdaj, pozimi, se je doseg zmanjšal na dobrih 350 kilometrov, kar pa je še vedno povsem dovolj, da voznika ne grabi panika, ali bo vsak hip ostal na cesti s prazno baterijo.

Sinhroni električni motor ima 204 konjske moči (150 kW). FOTO: Aljaž Vrabec

Sinhroni električni motor ima 204 konjske moči (150 kW), kar zadostuje za družinske potrebe in vožnjo po predpisanih omejitvah. ID.5 seveda ni športni avtomobil, vseeno pa lahko brezskrbno prehitevate, denimo na avtocesti čez vrhniški klanec. Z mesta do stotice na merilniku hitrosti se požene v 8,4 sekunde, najhitreje se pelje pri 160 kilometrih na uro.

Pozimi se je doseg zmanjšal na dobrih 350 kilometrov. FOTO: Aljaž Vrabec

Da električni avtomobili kljub visokim cenam še vedno ne omogočajo brezskrbne uporabniške izkušnje, nikakor ni samo krivda proizvajalcev, precej je namreč težav s polnilno infrastrukturo. V času testnih voženj se nam je tako zgodilo, da ob koncu polnjenja nismo mogli izvleči kabla iz polnilne postaje. Vseskozi je bilo napisano zgolj sporočilo »čakam na odziv vozila«. Šele po posredovanju tehnično-podporne službe, kar je trajalo približno deset minut, je naprava vendarle izpustila električni kabel.