Bigster kot večji duster

Dacia je modelsko prenovo začela že leta 2021. Najprej je bila na vrsti nova izdaja najbolj množičnega sandera, temu je sledil jogger, pa za njim lani duster. Vse skupaj zdaj zaokrožuje model bigster. Ta že z imenom pove, da ni majhen, pa vendarle ni tako zelo velik.

Bigster je po zasnovi športni terenec, torej še eden v veliki množici tovrstnih modelov, ki jih na slovenskem trgu ponujajo bolj ali manj vse znamke. Kljub imenu le ni zelo velik, v dolžino meri 457 centimetrov, 17 več kot duster, iz katerega je nekako zrasel.

Je enako širok, a malce višji, vetrobransko steklo je bolj pokončno. V kabini je spredaj ureditev podobna kot pri dusterju, veliko je trde plastike, vendar je armaturna plošča zanimivo oblikovana.

Glavna novost in prednost bigsterja je zadaj; v drugi vrsti je bistveno več prostora kot v dusterju Žal nima vzdolžnega pomika in nastavitve kota naslonjal, se pa pri boljši opremi podira v ugodnem razmerju 40/20/40. Prtljažnik je že v osnovi velik, od dobrih 600 do nekaj manj kot 700 litrov, odvisno od vrste pogona.

Ni opcije tretje potniške vrste. Morda so se tako odločili, ker ima možnost sedmih sedežev že model dacia jogger.

Notranjost nam bo znana, če smo že sedli v aktualnega dusterja. FOTO: Gašper Boncelj

Samodejni menjalnik je za zdaj na voljo le pri samopolnilnem hibridu. FOTO: Gašper Boncelj

Že pri novem dusterju smo pisali, da pogrešamo nekdaj tako priljubljeno dizelsko izvedenko, pri bigsterju prav enako, če ne še malo bolj. A tako je, interesenti za ta model, lahko izbirajo le med različnim izvedenkami bencinsko-električnega pogona.

Osnovna izbira je blagi hibrid (1,2-litrski turbo bencinski trivaljni motor, moč 103 kW); ta je lahko pripravljen tudi za utekočinjeni naftni plin. S tem motorjem je na voljo štirikolesni pogon, a ima nenavadno nekoliko manjšo moč (96 kW).

V vseh primerih za prenos skrbi ročni menjalnik, samodejni naj bi bil na voljo kasneje. Je pa samodejni menjalnik standarden pri samopolnilnem hibridu; pripravila ga je družbe Horse, ki je skupni projekt Renaulta in Geelyja. Njegova osnova je 1,8-litrski štirivaljnik z močjo 115 kW, ima še dva električna motorja. Ta pogona zdaj prihaja tudi v Renaultov modele.

Pogoni tako ali drugače kombinirajo bencin in elektriko. FOTO: Gašper Boncelj

Cena novinca se začne pri 23.500 evrih, kolikor velja bigster z osnovno opremo in kot blagi hibrid s sprednjim pogonom, enaka je cena v izvedbi na plin, ki bo dosegljiva čez kak mesec. S štirikolesnim pogonom stane najmanj dobrih 27 tisoč evrov, če je polni hibrid, pa 28 tisoč. Letos načrtujejo pri nas prodati 500 bigsterjev.