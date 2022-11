Do kdaj se splača imeti kasko zavarovanje?

Vsaka vožnja je poglavje zase in pomeni določeno tveganje - ker je življenje nepredvidljivo in nesreča nikoli ne počiva. Niti na cesti. In da bodo posledice takrat manjše, bodite nanje bolje pripravljeni.

Dobra preventiva vključuje tri pomembne korake: skrb za tehnično brezhibnost avtomobila, upoštevanje cestnoprometnih predpisov in sklenitev dobrega avtomobilskega zavarovanja. S slednjim lahko zmanjšate ali celo izničite stroške, ki nastanejo v nesreči. Poleg tega pa lahko z dobro avto asistenco poskrbite še za primerno oskrbo voznika in sopotnikov.

V Avto Krki boste lahko opravili tehnični pregled, zavarovanje in registracijo vozila. FOTO: Avto Krka

Kaj krije osnovno zavarovanje

Osnovno zavarovanje je obvezno in je pogoj, da vozilo registrirate in se z njim odpravite na pot. Gre za zavarovanje pred odgovornostjo za povzročeno škodo ali napisano drugače: zaščiti vas pred morebitnimi finančnimi posledicami prometne nesreče.

Če s svojim vozilom na primer povzročite prometno nesrečo, pri kateri je nastala materialna škoda na vozilu, hiši in ograji, ali nastanejo telesne poškodbe, se v tem primeru nastala škoda krije iz naslova osnovnega avtomobilskega zavarovanja.

Osnovno avtomobilsko zavarovanje velja tudi v tujini, vendar morate ob sklenitvi zavarovanja z doplačilom pridobiti tudi Mednarodno karto za zavarovanje motornega vozila oziroma zeleno karto.

Za tiste, ki želijo večjo brezskrbnost

Z osnovnim zavarovanjem ne boste upravičeni do odškodnine za morebitne telesne poškodbe, če boste v prometni nesreči udeleženi kot povzročitelj. Zato vam priporočamo, da sklenete še zavarovanje AO+, s katerim boste tudi sami zavarovani – tako pridobite še dodatno finančno varnost, saj zagotovite odškodnino, s katero boste lahko pokrivali morebitne stroške zdravljenja.

Če od svojega zavarovanja pričakujete še več, se odločite za kasko zavarovanje. Zavarovalnice ponujajo različne pakete kasko zavarovanj, med najpogostejšimi sta polni in osnovni kasko. Da bi bila izbira lažja, je Avto Krka pripravila odlično in podrobno analizo vseh večjih avtomobilskih zavarovanj, da vam olajšajo primerjavo, in sicer:

Prednost Avto Krke je dostop do vseh večjih zavarovalnic, zato lahko maksimalno prilagodijo zavarovalno polico glede na vaše potrebe in s tem dosežejo najugodnejšo ponudbo.

Pridobite najugodnejšo in vam prilagojeno ponudbo zavarovanja TUKAJ.

Da bi bila izbira lažja, je Avto Krka pripravila odlično in podrobno analizo vseh večjih avtomobilskih zavarovanj. FOTO: Avto Krka

V dvomih ste lahko predvsem lastniki starejših avtomobilov, saj lahko stroški popravila zrastejo v nebo. Cena popravila tako hitro preseže celo dejansko vrednost vozila.

Ker se pri višini premije za kasko zavarovanje upošteva cena novega vozila, je osnovna formula izračun za smiselnost kasko zavarovanja pravzaprav preprosta: ko se premija za kasko zavarovanje približa vrednosti vozila, potem kasko zavarovanje ni več smiselno. V takšnih primerih je bolje, da se odločite za sklenitev delnega kaska.

Avto Krka – opravite vse ne enem mestu Tehnični pregled in osnovno zavarovanje sta prvi pogoj za registracijo vozila. Preskočite nekaj poti in svoj avtomobil zapeljite v eno od 29 poslovalnic Avto Krke, kjer boste na enem mestu opravili vse troje: tehnični pregled, zavarovanje in registracijo vozila. Poiščite najbližjo poslovalnico.

Zaupajte strokovnjakom in si zagotovite pravo brezskrbnost

Skrb za jeklenega konjička se začne prvi dan. Da bo res tudi kakovostna, jo prepustite pravim strokovnjakom.

Podjetje Avto Krka je v 25 letih delovanja postalo sinonim za strokovnost, v tem obdobju so se v slovenskem prostoru uveljavili kot zanesljiv partner v skrbi za motorna vozila. V obdobju stalne rasti in razvoja so vedno sledili predvsem dvema glavnima ciljema: stoodstotni predanosti svojemu delu in svojim strankam ter zagotavljanju stalnega razvoja s posodabljanjem storitev.

»Tehnološke spremembe so nenehne naložbe v naš posel. Z velikimi premiki v električno mobilnost se spreminjajo načini naših vsakodnevnih voženj in skrb za vozila. Zaupajte nam, da sledimo tehnologiji za vas. Iz preprostega razloga, ker je naša skrb za vas naše vodilo,«

zatrjujejo v Avto Krki in pri tem dokazujejo, da jim je mar za vašo varnost, zato vedno poskrbijo, da sta tehnologija, ki jo uporabljajo, in storitev, ki jo opravljajo, v koraku s časom.

V 29 poslovalnicah po vsej Sloveniji tako opravljajo celovite storitve, ki jih potrebujete za varno in brezskrbno uporabo svojih jeklenih konjičkov. Pri njih lahko poleg tehničnih pregledov, registracije vozil in zavarovanja opravite tudi kontrolo skladnosti vozil ter kontrolo in servis tahografov.

V Avto Krki že 25 let sledijo željam in spreminjajočim se potrebam svojih strank. FOTO: Avto Krka

Brezskrbnost na različnih ravneh vsakdana

V Avto Krki že 25 let sledijo željam in spreminjajočim se potrebam svojih strank. Ker jim znajo prisluhniti, se njihova ponudba ves čas nadgrajuje. Njihove stranke si lahko z njihovo pomočjo izboljšajo vsakdan, hkrati pa lahko privarčujejo pri času, saj dobijo vse na enem mestu. In da bo to brezskrbnost občutila tudi širša skupnost, se vanjo vključujejo skrbno in zavzeto – s podporo lokalne skupnosti na različnih ravneh.

»Že od samih začetkov podpiramo vrtce, šole, društva in klube raznovrstnih dejavnosti. V letu svojega jubileja smo naredili še korak dalje. Svojo odgovornost krepimo s sodelovanjem v dolgoročnih projektih, s katerimi se zavzemamo za naravo in družbeno dobro. V partnerstvu z Rotary Slovenija smo se priključili pobudi sajenja medovitih rastlin do leta 2030, v partnerstvu z Rdečim križem Slovenije pa prostore svojih lokacij dajemo v uporabo za krvodajalske akcije,« ponosno povejo v Avto Krki.

Po 25 letih s ponosom nadaljujejo predano pot v novi podobi. Vsem svojim strankam bodo tudi v prihodnje zaupanja vreden partner in verjamejo, da bodo z vrhunskimi storitvami, sodobnimi tehnologijami in predanostjo sodelavcev to zaupanje upravičili tudi v prihodnje.

Postanite del zadovoljne družine Avto Krka Poiščite najbližjo poslovalnico in se prepustite njihovim strokovnim storitvam. To je pravo zagotovilo, da boste na cesto zapeljali popolnoma brezskrbno. Užitek ob vsaki vožnji bo tako še večji. Želite vzpostavite stik s podjetjem Avto Krka? Za pogovor s svetovalcem pokličite 051 638 638 ali izpolnite ta obrazec.

Naročnik oglasne vsebine je Avto Krka