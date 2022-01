Dodelane podrobnosti, a visoka poraba

V prispevku preberite:

V letu 2006 je bil glasnik nove dobe, zdaj se z vsako prenovo znajde v vlogi tekmeca številni konkurenci. Nissanu qashqaiu je kljub nenavadnemu imenu uspelo spremeniti svet avtomobilizma, v novi generaciji pa nas opazuje z drzno ozkim pogledom žarometov, napihnjenim čokatim telesom karoserije in izpiljeno bogato asistenčno opremo. Ko le ne bi bil tako požrešen …

Ob dovolj spremenjeni, a še vedno prepoznavno kaškajevski zunanjosti zagotovo pozitivno preseneti dodelana notranjost. Materiali so vidno in občutno boljše kakovosti, voznikov delovni prostor deluje uglajeno, tudi na zadnji klopi je prostora nekoliko več, morda še najbolj v širino. Razveseljuje praktičen 90-stopinjski kot odpiranja zadnjih vrat, kar zelo olajša dostop do zadnjih sedežev in, denimo, zapenjanje otroka v otroški sedež. Manj vesel je pogled v prtljažnik, ki je še naprej zgolj in samo povprečno velik, do police pa tudi razmeroma nizek. Dvojno dno na prvi pogled obeta, a je luknja precej plitka, so pa pri Nissanu omogočili, da se malce poigrate z razporejanjem, saj je pokrivalo dna razdeljeno na dva dela. Kako pa deluje v vožnji? Kakšna je izkušnja s kombinacijo blagega hibrida in brezstopenjskega menjalnika?