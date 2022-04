E-megane počasi pelje tudi k nam

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

»Renaulution« izvajajo pri francoskem Renaultu med prebojem v električni svet. Po mestnem avtomobilu zoe in električni različici twinga se zdaj na slovenske ceste podajajo z modelom megane e-tech electric, ki prinaša ničelno stopnjo izpustov tudi med vožnjo z avtomobilom nižjega srednjega razreda. A za kakšno ceno!

Nekoč je ta avtomobilski razred veljal za zastavonošo ljudskih znamk, danes je vsaka novost v njem že sama po sebi posebnost. Električnih avtomobilov tu do zdaj tako rekoč ni bilo, megane zato vstopa v precej prazen prostor. A nikakor ne na pamet in brez adutov. Že zunanja oblika, ki smelo posodablja dosedanje generacije meganov, je nekaj posebnega, tudi zaradi ozkih luči (sprednje so oblikovali in zasnovali pri ljubljanski Helli Saturnusu).

V notranjosti prevladuje voznikov digitalni delovni prostor, ki so ga razvili pri Googlu in je kajpada preveden v slovenščino. Upravljanje se zdi intuitivno in ne zahteva veliko prilagajanja. FOTO: Boštjan Okorn

Ob tem pri avtomobilu, ki je postavljen na novo osnovo CMF-EV – kmalu naj bi na njej sledil večji model, a tudi športni terenec alpine – niso pretiravali z dolžino (4,2 metra) in višino (1,5 metra), kolesa pa so (18- ali 20-palčna!) postavljena povsem ob rob, s čimer so pridobili konkretnih 2,7 metra medosne razdalje.

Posebnost je vzvratno ogledalo, v katerem je slika kamere.FOTO: Boštjan Okorn

Sprednje luči so razvili in oblikovali v ljubljanski Helli Saturnusu. FOTO: Boštjan Okorn

Užitek in učinkovitost, ti besedi ponazarjata, kaj vas čaka v notranjosti in pri pogonu. Voznikov prostor je zasnovan sodobno z dvema velikima zaslonoma in Googlovim avtomobilskim vmesnikom, ki izkušnjo mobilnega telefona prenaša na sredinski zaslon infozabavne naprave. Novi megane se lahko pohvali s 26 asistenčnimi sistemi in petimi zvezdicami pri preizkusnem trku Euro NCAP, spodobnim sedenjem za štiri in 440 litri udrtega prtljažnega prostora z visokim pragom.

Pogonski del učinkovitost izraža tudi z zasnovo »vse spredaj«, s čimer so se izognili povezavam z zadnjim delom avtomobila. Baterija, ki je debela zgolj 11 centimetrov, je seveda spravljena v dnu vozila, zaradi česar ima električni megane devet centimetrov nižje težišče od običajno gnanega, ob tem pa športnost izraža tudi z neposrednim volanskim mehanizmom. Omeniti velja še nekaj podrobnosti, povezanih z izrabo toplote, ki jo prenašajo od tam, kjer se poraja, k točkam, kjer je potrebna (denimo za predogrevanje baterije pred polnjenjem).

Med vožnjo se je novinec dejansko izkazal za lepo vodljivega in neposrednega, vzmetenje je naravnano udobno, a nikakor ne majajoče (k temu veliko pripomore večvodilska prema zadaj), upravljanje avtomobila je preprosto in ne zahteva daljšega prilagajanja (jasno, da so izbirniki v slovenščini).

Megane e-tech electric prihaja na ceste z dvema motorjema (96 in 160 kW), prvi je na voljo z manjšo baterijo (40 kWh, kar bo zadoščalo za 300 kilometrov dosega), močnejši pa z baterijo 60 kWh oziroma dobrih 400 kilometrov dosega. Prodajne kombinacije zaokrožijo še različne možnosti polnjenja. Za tiste, ki se želijo voziti najdlje, je na voljo različica z večjo baterijo in manjšim motorjem ter več kot 450 kilometri dosega.

Tako kot spredaj ima megane e-tech electric tudi zadaj ozke luči. Platišča so 18- ali 20-palčna, posebnost je ugreznjena kljuka, ki izskoči iz karoserije, ko se avtomobilu približamo. FOTO: Boštjan Okorn

Cenovno se zgodba začne pri slabih 35 tisočakih, na vrhu cenika se zaključi pri 47.390 evrih, a je na seznamu tudi pri najbogatejši opremi iconic še nekaj dodatkov. Za zdaj velja, da od teh cen lahko odštejete 4500 evrov subvencije. Vendar v danem trenutku avtomobila še ne morete pripeljati domov. Maja začnejo zbirati naročila, septembra se uradno začne prodaja. O količinah ne govorijo, so pač takšni časi, omenjajo pa nekaj dodatnih pralinejev: široko mrežo servisnih delavnic, kartico mobilize charge pass z naloženim imetjem za približno 5000 kilometrov polnjenj, brezplačno polnjenje pri trgovcih in tudi brezplačno pomoč na cesti ob izpraznjeni bateriji.