Električna izbira skoraj brez kompromisov

V prispevku preberite:

Električni avtomobili že nekaj časa niso posebneži, ki bi jih prepoznali od daleč – kot, denimo GM EV1 v ZDA ali nissan leaf prve generacije, ki ga je videti tudi na naših cestah. Lahko so tudi povsem običajno oblikovani avtomobili, pri katerih lahko poleg motorja na notranje zgorevanje izberete tudi električni pogon. Samo električnega, da se razumemo. Takšen je BMW iX3. No, med posebneži je zagotovo tudi BMW i3, prvi električni bavarec, ki se mu življenjska doba počasi izteka, a iX3 nikakor ni njegov naslednik. Dodatna črka X je namreč dodana, ker gre za električno gnanega BMW X3, športnega terenca, ki ga na cestah srečujemo že 18 let, do zdaj pač samo z bencinskim in dizelskim motorjem. Ob dodani črki i na zadku boste iX3 prepoznali še po modrih podrobnostih na zunanjosti, med katerimi velja izpostaviti zavajajoči modri obrobi na mestu, kjer ima običajni X3 izpušni cevi. iX3 je seveda brez …