Električna škoda se posodobi

Po dobrih dveh letih od prvih dobav kupcem je enyaq, prvo Škodino od temeljev zasnovano električno vozilo, doživel prvo posodobitev. Na zunanjosti sprememb skoraj ni, marsikaj novega pa je pod pločevino, saj gre za obsežnejšo tehnično nadgradnjo, vse skupaj pa so izpopolnili z novim, luksuznim paketom opreme Laurin & Klement.

Učinkovitejši in močnejši različici enyaq 85 in 85x (štirikolesni pogon) nadomeščata predhodni 80 in 80x. Tako kot športni modeli RS sta opremljeni z novim, zmogljivejšim pogonskim sklopom z naprednim permanentno sinhronskim motorjem na zadnji premi. Za enyaq 85 to pomeni, da se je moč povečala za 60 kW, na 210 kW, v primerjavi s prejšnjim modelom. Enyaq 85x prav tako doseže 210 kW, kar je 15 kW več od predhodnika, enyaq RS pa je v obeh izvedenkah (športni terenec in kupe) dobil dodatnih 15 kW in zdaj zmore kar 250 kW največje moči; vsi omenjeni modeli imajo najvišjo hitrost omejeno na 180 km/h, do 100 km/h pa pospešijo v manj kot sedmih sekundah; RS v manj kot šestih. Baterija z izboljšanim predogrevanjem, ki poveča hitrost polnjenja, podaljša doseg na več kot 560 kilometrov pri običajnem enyaqu 85 in na več kot 570 kilometrov pri kupejevski različici. Seveda bomo to lahko preverili šele, ko bomo enyaqa dobili za daljše testne vožnje. Še to: vstopni model enyaq 60 je ostal tehnično nespremenjen.

Pogled s strani pokaže, zakaj je v enyaqu dovolj prostora; medosna razdalja namreč znaša skoraj 2,8 metra. FOTO: Gregor Pucelj

Kot rečeno, sta pomembni izboljšavi povečana polnilna moč in krajši čas polnjenja za vse različice s štirikolesnim pogonom. Enyaq 85x in enyaq RS sta dobila povečano moč polnjenja z enosmernim tokom na hitrih polnilnih postajah do 175 kW. Tako zdaj traja polnjenje baterije s kapaciteto 82 kWh (77 kWh neto) z 10 na 80 odstotkov zgolj 28 minut, kar je 8 minut ali 22 odstotkov manj kot prej, pravijo enyaqovi razvojniki. Različice modela enyaq 85 z zadnjim pogonom pa se še vedno polnijo z maksimalno močjo 135 kW.

O voznikovem delovnem okolju lahko rečemo, da je prečiščeno. FOTO: Gregor Pucelj

Težko bi našli koga, ki bi se pritoževal nad pomanjkanjem prostora na zadnjih sedežih. FOTO:

Del posodobitve je tudi izboljšana grafika navigacijskega sistema. FOTO: Gregor Pucelj

Voznikovo okolje je na prvi pogled nespremenjeno, novost pa je, da ima novi vmesnik na osrednjem zaslonu bolj intuitivno sestavo menijev. Dobrodošlo je tudi, da zdaj voznik lahko nastavi bližnjice za najpogosteje uporabljane nastavitve vozila in aplikacije, kar je pri (pre)velikem številu digitalnih aplikacij, ki so na voljo, praviloma težava; z novo grafiko so izboljšali tudi navigacijski sistem.

Kot češnja na torti pa je enyaq Laurin & Klement, ki bo s premijskimi dodatki vabil zahtevnejše kupce. V tem opremskem paketu so med drugim serijski matrični LED-žarometi in zadnje LED-luči in tako imenovani kristalni obraz, pri katerem kromirano mrežo hladilnika osvetljuje 131 svetečih diod. Poleg tega je različica L&K opremljena z aluminijastimi platišči v velikosti 20 ali 21 palcev. Odbijači, difuzor in zunanji ogledali imajo detajle v platinasto sivi izvedbi, medtem ko so stranski pragovi v barvi karoserije. V notranjosti enyaq L&K premore elektrificirana, ogrevana in prezračevana sprednja sedeža, armaturna plošča pa je, kot vsi sedeži, delno oblečena v usnje. Na prvih kilometrih smo se prepričali, da vse to – ob nekaj manj kot 4,7 metra dolgem vozilu, ki se ponaša s prostornostjo, značilno za škode – daje odlične vozne občutke, tako vozniku kot sopotnikom.

Kot pravijo pri slovenskem uvozniku, boste novega enyaqa lahko naročili po novem letu, ko bodo predvidoma znane tudi cene.