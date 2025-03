Napoved ekspresnega električnega polnjenja

V nadaljevanju preberite:

Električnega avtomobila danes niti na superhitrih polnilnicah ni mogoče napolniti niti približno tako hitro, kot v avtomobil z motorjem na notranje zgorevanje natočimo gorivo. Kitajski električni prvak BYD napoveduje, da bo to spremenil. BYD je nedavno na posebnem dogodku na Kitajskem napovedal novo zasnovo, ki jih kot celoti angleško pravijo super e-platform. Ta vsebuje različne rešitve, kot so električni motor, ki se zavrti do 30.000 vrtljajev na minuto, nova baterija, zelo visoka napetost celotnega električnega sistema in polnjenje z močjo do kar 1000 kilovatov. Navajajo, da se bo njihov električni avtomobil za 400 kilometrov dosega napolnil v petih minutah. Če ne gre le za marketinške napovedi, bi bilo to več, kot trenutno zmorejo Tesline ultrahitre polnilnice, na katerih se, če vse teče v redu, avtomobil za 325 kilometrov dosega napolni v 15 minutah. S čim hitrejšim polnjenjem se ukvarjajo tudi drugi tekmeci.