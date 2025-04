Izkušnja za volanom je zelo hibridna

Preizkusili smo:

Peugeot 3008 je že vrsto let med najbolj priljubljenimi športnimi terenci v Evropi, predvsem zaradi privlačnega dizajna, napredne tehnike in dinamične vozne izkušnje. Njegova tretja generacija prinaša nove zunanje poteze, še več asistenčnih sistemov in elektrificirane pogonske sklope. Tokrat smo preizkusili bogato opremljeno različico 3008 GT hybrid 136 e-DCT, ki jo žene blagohibridni pogonski sklop z 48-voltno tehnologijo.

Nova generacija 3008, ki je na naše ceste zapeljala lansko poletje, je prvo vozilo, izdelano na Stellantisovi skupni platformi STLA medium, ki omogoča enostavno uporabo različnih oblik pogonov – konkretno 3008 je na voljo v električni, blagohibridni in priključnohibridni različici.