Japonka za ljubitelje klasike

V nadaljevanju preberite:

Mazda3 v limuzinski izvedbi je med zadnjimi klasično zasnovanimi srednje velikimi avtomobili, ki imajo »zastarela« analogna upravljala, a so z varnostnimi asistenčnimi sistemi povsem v koraku s časom. V času prevlade takšnih in drugačnih križancev je ta mazda3 že skoraj nišni model, vendar je morda prav to njena priložnost. Čeprav je ta generacija mazde3 na trgu že dobri dve leti, s svojimi »fluidnimi« linijami še vedno deluje sveže. Na prvi pogled je videti manjša, kot je v resnici, saj v limuzinski izvedbi v dolžino meri 4,66 metra, kar sploh ni malo. Testni primerek je imel črno zunanjost in prav tako potniško kabino, kar, kljub temu da je šlo za najbolje opremljeno izvedbo z usnjem na sedežih, po mojem mnenju ni najboljša rešitev, saj vse skupaj deluje precej turobno. Je pa zato, kot nekakšna protiutež, ki spominja na dizajnerske izdelke, vse izdelano do zadnje podrobnosti in nedvomno po načelu manj je več.