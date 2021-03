Je najboljši dovolj dober tudi za vas?

FOTO: Škoda

FOTO: Škoda

FOTO: Škoda

FOTO: Škoda

FOTO: Škoda

FOTO: Škoda

FOTO: Škoda

FOTO: Škoda

FOTO: Škoda

FOTO: Škoda

Zapeljite ga tudi vi.

Rezervirajte si testno vožnjo z modelom KAMIQ pri izbranem trgovcu, ki vam najbolj ustreza.



Spoznajte ga.

Na skoda.si boste izvedeli vse o modelu KAMIQ in njegovih različicah SCOUTLINE in MONTE CARO.



Konfigurirajte ga.

V konfiguratorju si sestavite KAMIQ po svojih željah in potrebah.



Preverite financiranje.

Podrobnosti financiranja 1% za model KAMIQ najdete na hudobro.si. Rezervirajte si testno vožnjo z modelom KAMIQ pri izbranem trgovcu, ki vam najbolj ustreza.Na skoda.si boste izvedeli vse o modelu KAMIQ in njegovih različicah SCOUTLINE in MONTE CARO.V konfiguratorju si sestavite KAMIQ po svojih željah in potrebah.Podrobnosti financiranja 1% za model KAMIQ najdete na hudobro.si.

Ga še ne poznate? Naj vam model ŠKODA KAMIQ najprej predstavimo v kratkem videu.Kaj so nam torej zaupali Slovenci, ki so dovolj izkušeni, da točno vedo, kaj jim najbolj ustreza?Ko govorimo o varnosti, pri znamki ŠKODA ni bližnjic. Zato je KAMIQ že serijsko opremljen s sistemom, ki vozniku pomaga, da ostane na svojem pasu (Lane Assist), in pri tem zaznava cestne oznake, ter s sistemom za ustavljanje v sili v mestu s prepoznavo pešcev in kolesarjev (Front Assist). Seveda pa ga je mogoče opremiti še s številnimi drugimi najsodobnejšimi sistemi, na primer s sistemom Side Assist, ki s pomočjo radarskih senzorjev zaznava vozilo, ki se približuje od zadaj v mrtvem kotu, in na to opozori voznika.In če vas skrbi, kaj se dogaja na poti? Če se vam mudi, pa nočete zamuditi na sestanek? S storitvijo ŠKODA Connect je vse bolj preprosto. Del spletnih storitev so tudi prometne informacije, ki jih sistem zbira v realnem času in pošilja navigaciji, ta pa vam glede na podatke po potrebi predlaga obvoz, računa čas poti, prikazuje zastoje …Mučne in naporne so lahko tudi avtocestne vožnje, še posebej, če se gostota prometa vseskozi spreminja. Aktivni tempomat lahko poskrbi za to, da bo dolga pot bistveno manj stresna in predvsem varnejša, tudi v dežju in megli. Radarski sistem namreč nadzoruje razdaljo do vozila pred vami in tako nenehno vzdržuje izbrano razdaljo in/ali hitrost. Če je avtomobil spredaj preblizu, bo aktivni tempomat upočasnil, če vozilo pred vami pospeši, pa bo pospeševal do izbrane hitrosti.Prtljažnik modela KAMIQ, ki ima za vse podvige zunaj mesta tudi priročno večji odmik od tal, je eden največjih v segmentu. Govorimo namreč o 400 prtljažnih litrih, ki jih je z zlaganjem naslonjala mogoče povečati na 1395 litrov, dodatna odlika pa je naslonjalo, ki je praktično deljivo v razmerju 60 : 40. Zahtevnejši pa lahko izberete tudi različico KAMIQ SCOUTLINE , ki ima poleg specifičnega sprednjega spojlerja tudi zaščito podvozja.Če tudi vas spravljajo ob živce premikanje in kotaljenje kosov prtljage ali prevrnjena vrečka z nakupi, ima KAMIQ za vas pripravljenih kup rešitev. Pomične obešalne kljuke na bokih prtljažnika so kot nalašč za nakupovalne vrečke in torbe, drobno prtljago lahko pospravite v sistem elastičnih zadrževalnih mrež, pod polico prtljažnika pa je prostor za kak kos prtljage, ki mora biti vedno pri roki. In kaj z blatnimi škornji po sprehodu ali z mokrimi smučarskimi čevlji? Rešitev je obojestranska zaščitna podloga prtljažnika!ŠKODA KAMIQ je urbani križanec, namenjen predvsem mestni vožnji in okretnemu premagovanju preprek urbane džungle. Čeprav je odmik podvozja od tal morda res nekoliko manj izrazit kot pri večjih SUV-bratih, še vedno meri 188 milimetrov, kar povsem zadostuje za občasne izlete zunaj utrjenih poti do sosedove zidanice ali obale bližnjega jezera. Seveda pa to pomeni tudi višje sedenje, s tem boljšo preglednost, laže sedanje v avtomobil in izstopanje iz njega.Jasno, pri parkiranju, pa naj bo to prečno ali vzdolžno (glede na smer vožnje), gre tudi zelo preprosto in povsem brez stresa. Pri hitrosti do 40 kilometrov na uro senzorji sami poiščejo ustrezno parkirno mesto, opozorijo nanj voznika in potem KAMIQ sam zapelje na še tako tesno parkirišče. Vse, kar mora ob tem storiti voznica ali voznik, je, da nadzira plin in zavore ter izbira prestave.Je pa parkiranje v mestu včasih kljub temu lahko naporno in kar boleče, saj je drug avto ali zid hitro preblizu vrat. Samo drobna nepazljivost je potrebna, da … No, z zaščito vrat v modelu KAMIQ so skrbi odveč. Gre za plastičen ščitek, ki je skrit v vratih, ko jih odprete, pa ščitek zaradi prednapete vzmeti izskoči in se postavi v tak položaj, da zaščiti rob vrat. Ko vrata zaprete, se spet varno in povsem samodejno pospravi.Elegantna rešitev, če vam je mučno ključ vedno iskati v torbi ali po žepih, je sistem KESSY, ki omogoča odklepanje in zaklepanje z dotikom ter zagon motorja s pritiskom na stikalo. Oddajnik in sprejemnik v avtomobilu se povežeta s ključem na razdalji kakšnega metra in pol, in ko se voznik dotakne kljuke na vratih, se ta odklenejo. Če je ključ v mirovanju več kot 15 minut, se sistem izklopi in tako prepreči nepooblaščen vstop. In ker je električni pogon petih vrat nadomestil plinske blažilnike oziroma opornike, je vse, kar mora storiti voznik, le še to, da pritisne na ustrezno stikalo na vratih ali ključu – in vrata se odprejo, ne da bi si pri tem umazal roke.Elektrika pa bo pomagala še nekje. Za natančno in predvsem preprosto prilagoditev voznikovega sedeža je namreč na voljo tudi električni pomik, kar bodo cenili predvsem tisti, ki si avto delijo z drugimi in zato večkrat nastavljajo svoj položaj.Sedeži v modelu KAMIQ, na katere zaradi dvignjenega podvozja lažje sedate, so poudarjeno ergonomski in udobni, v dinamičnem paketu pa so na voljo tudi športni sedeži z integriranim vzglavnikom in poudarjeno bočno oporo. Izbirati je mogoče med sedežnimi oblogami v več barvnih kombinacijah, tudi s kontrastnimi šivi, na športnih sedežih pa je posebno prijetna tkanina iz mikrovlaken, imenovana suedia. Najobčutljivejšim sta na voljo tudi ogrevanje in zračenje prednjih sedežev. Ogrevano pa je tudi vetrobransko steklo, ki ob delujočem motorju hitro topi zmrzal in tako strganje ledu pozimi postane nepotrebno. In da prsti na volanu ob nizkih temperaturah ne bi prezebali, je na voljo tudi ogrevanje volanskega obroča.Najnovejši infotainment sistem Amundsen druge generacije v modelu KAMIQ premore zaslon velikosti 9,2 palca, hkrati pa še 3D-navigacijo, omrežje WLAN, SmartLink+, glasovni nadzor, nadzor z gestikulacijo, pretakanje zvoka Bluetooth … Vključuje pa tudi storitve ŠKODA Connect , ki so razdeljene na dve glavni kategoriji: spletne storitve Infotainment Online in Care Connect.Vključujejo informacije o prometu, bencinskih črpalkah, splošne novice in vreme, klic v sili (eCall), proaktivne storitve (na primer nadzor in preverjanje servisnih storitev ter rezervacijo servisnih terminov) in oddaljeni dostop do podatkov o vozilu (z aplikacijo na pametnem telefonu).Če vaš telefon podpira standard Qi, potem ste rešeni tudi večne težave z izgubljenimi in pozabljenimi polnilnimi kabli. Telefon je namreč mogoče polniti tudi brezžično v t. i. predalu PhoneBox v osrednji konzoli. Ob tem telefon za boljši sprejem signala uporabi vgrajeno avtomobilsko anteno. V modelu KAMIQ so vgrajeni tudi kar štirje najnovejši USB-vmesniki tipa C (dva spredaj in dva zadaj).Tudi ob najboljših asistenčnih sistemih in voznih lastnostih lahko pride do najhujšega. V tem primeru so potniki v modelu KAMIQ vrhunsko zaščiteni, ne le zaradi izredno čvrste karoserije, ampak tudi zaradi do devetih varnostnih zračnih blazin (dve spredaj, dve spredaj na bokih, dve ščitita glave ob bočnem naletu, dve sta na bokih zadaj, voznikova kolena pa ščiti še dodatna blazina).KAMIQ je v evropskem programu ocenjevanja novih avtomobilov (Euro NCAP) prejel največ, torej pet zvezdic. Tako so pri znamki ŠKODA na seznam dodali še en model, ki ga lahko štejemo med najvarnejša vozila v razredu. KAMIQ se je zelo dobro izkazal predvsem pri zaščiti odraslih potnikov (96 odstotkov točk) in kolesarjev (vse točke).KAMIQ je sicer že serijsko na voljo z LED-osvetlitvijo, toda polni LED-žarometi so še ena možnost. Ti imajo modul za kratek in dolg svetlobni snop ter dodatne LED-luči za stransko osvetlitev in meglenke s funkcijo zavijanja. Ozek svetlobni pas, sestavljen iz štirih posameznih LED-svetil, pa ima funkcijo dnevnih luči in deluje kot dinamični smernik.Za varnost vožnje pa je pomembno tudi, da je v vozilu prijetno vzdušje. Otroci so glede tega velik izziv, a pogled iz avtomobila je za najmlajše potnike lahko še kako zanimiv, posebno če je skozi veliko panoramsko strešno okno mogoče opazovati oblake in ptice, letala in krošnje dreves. Steklo je nekoliko zatemnjeno, da močnim sončnim žarkom prepreči vdor v kabino, električno pomičen zastor pa zaščiti kabino pred pregrevanjem.KAMIQ ima namesto analognih merilnikov lahko tudi najsodobnejšo pridobitev na področju digitalizacije avtomobilskega okolja. Pred voznikom je namreč nameščen 10,25 palca velik zaslon, ki omogoča pregled vseh potrebnih informacij o vozilu, njegova zunanja podoba pa se lahko prilagaja v petih prednastavljenih različicah. Ta prilagodljivi aktivni informacijski zaslon tako nadomešča analogne merilnike.In kar je za Amazon Alexa, je za znamko ŠKODA digitalna asistentka Laura. Gre za sistem umetne inteligence, ki lahko vozniku pomaga najti cilj navigacije, izbrati glasbo in še marsikaj zgolj z izgovorjenimi ukazi. Lauro je mogoče zbuditi z »Okej, Laura«, ne moti je niti delujoč radijski sprejemnik, za zdaj pa razume šest jezikov (slovenščine žal ni med njimi).