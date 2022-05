Kdaj vam je nazadnje kdo rešil življenje?

Lahko bi bilo usodno. Kdo torej na cesti skrbi za vašo varnost, ko ste za volanom nevarni sebi in drugim?

Sodobni asistenčni sistemi vas lahko obvarujejo pred napakami drugih voznikov in lastno neprevidnostjo. In ne le to – vozniška izkušnja zaradi njih ni le varnejša, temveč tudi precej bolj prijetna. Pa sploh veste, kakšno nalogo ima kateri od njih? Za kratek pregled ključnih asistenčnih sistemov smo izbrali dva modela, ki sta na varnostnih testiranjih Euro NCAP leta 2021 dosegla najvišje ocene in tako postala najbolj varna avtomobila v razredu SUV oziroma kompaktnih vozil: električni ŠKODA ENYAQ iV in nova ŠKODA FABIA.

FOTO: ŠKODA Slovenija

Asistenca Travel Assist

To je vaš angel varuh. Združuje funkcije različnih asistenčnih sistemov. Tako z asistenco za zavijanje v levo Turn Assist spremlja nasprotni promet, in če boste pri zavijanju presekali pot nasproti vozečemu vozilu, avto tudi ustavi. Asistenca Side Assist s pomočjo radarskih senzorjev v zadnjem odbijaču nadzira območje za avtomobilom in ob njem ter na razdalji do 70 metrov zaznava druga vozila in tudi kolesarje. Predvidljivi tempomat s pomočjo radarske naprave, kamere s prepoznavanjem prometnih znakov, GPS tehnologije in podrobnih podatkov z zemljevida predvideva vozne razmere za naslednji kilometer ali dva poti. Asistenca za zastoje s krmiljenjem motorja, zavor in nadzorom krmiljenja posnema speljevanje, zaviranje in zavijanje okoliških vozil ter tako poskrbi za popolnoma nestresno vožnjo.

Pri vožnji po avtocesti z višjimi hitrostmi ob vklopu levega smernika avtomobil samodejno prehiti spredaj vozeče vozilo in se zatem po vklopu desnega smernika znova vrne na vozni pas. Front Assist + pripomore k temu, da vaše vozilo ostane na sredini voznega pasu, če je cestišče ozko, pa pomaga asistenca za ozke pasove vozniku pravilno ugotoviti, ali je dovolj prostora za prehitevanje. V primeru nenadnega poslabšanja voznikovega zdravstvenega stanja asistenca za zaustavitev v sili poskrbi za varno zaustavitev vozila in vklop varnostnih utripalk.

FOTO: ŠKODA Slovenija

Del sistema Travel Assit je tudi parkirna asistenca, ki samodejno izbere ustrezno parkirno mesto in tako rekoč sama avtomobil tudi parkira. Da ne bi pri izstopanju denimo spregledali kakega kolesarja, pa je tu še opozorilo pri odpiranju vrat, ki zaznava kolesarje, tekače, pešce ... na razdalji do 35 metrov od vozila.

Kaj je še pomembno poudariti

Asistenca za zaščito potnikov zagotavlja večjo varnost za potnike v kritičnih situacijah, ko bi lahko prišlo do trka ali prevračanja avtomobila. Ob morebitni nezgodi pa večnaletna zavora z zaviranjem prepreči nenadzorovano gibanje vozila in s tem zmanjša verjetnost dodatnih trkov.

V kompaktnem modelu FABIA sistem Travel Assist združuje funkcije aktivnega tempomata, ki vzdržuje nastavljeno hitrost in ohranja varno razdaljo do spredaj vozečih vozil, in asistence za ohranjanje vozila znotraj voznega pasu Lane Assist. Tu pa je še četica dodatnih varnostnih strokovnjakov. Front Assist, sistem opozarjanja ob nevarnosti naleta, nadzira varno razdaljo do spredaj vozečega vozila in v sili tudi zavira, poleg tega pa sistem dopolnjuje predvidljiva zaščita pešcev za primer, ko bi pešec ali kolesar prečkal pot vozila. Rear Traffic Alert omogoča varno vzvratno vožnjo pri zapuščanju parkirnega prostora, pri parkiranju pa pomaga asistenca Park Distance Control, ki spremlja oddaljenost vozila od ovir, in asistenca Park Assist, ki vam olajša parkiranje v ozke parkirne prostore. Poleg protinaletne zavore in sistema za prepoznavanje prometnih znakov velja omeniti še eno pomembno pomoč: ponoči, v slabi vidljivosti, pride asistenca Light Assist še kako prav. Poleg samodejnega vklopa in izklopa nezasenčenih žarometov vključuje tudi senzor za dež in samodejno zatemnitev vzvratnega ogledala.

FOTO: ŠKODA Slovenija

Aktivno ali pasivno?

Oboje! Asistenčni sistemi aktivno skrbijo za vašo varnost, v trenutku, ko se trku ni mogoče izogniti, pa prevzamejo nadzor sistemi za zagotavljanje pasivne varnosti. Tako ENYAQ iV kot FABIA sta lahko opremljena z devetimi varnostnimi blazinami.

