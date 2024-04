Kitajska SUV-popestritev

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Čeprav se je pri nas že prej pokazal geely atlas pro, naj bi bil za kitajskega proizvajalca Geely pravi tukajšnji začetek manjši model geely coolray. Coolray je obstajal že prej, pred kratkim pa so ga dodobra prenovili. Cena všečno oblikovanega bencinskega športnega terenca se začne pri 27 tisoč evrih.

Geely coolray je dolg 438 cm, oblikovanje je zanimivo, kaže, da kitajski dizajn ne zaostaja za evropskim. Morda se bo komu zdelo, da je skoraj preveč detajlov, a po drugi strani verjetno neopažen ne bo. Podobno je v notranjosti, kjer vsaj na prvi pogled in otip ni znakov cenenosti. Spredaj se sedi dobro, tudi prostornost zadaj je za zunanje mere solidna, prtljažnik v osnovi sprejme nerazburljivih 330 litrov.

Dovolj pestro urejena notranjost FOTO: Gašper Boncelj

Pogon je le eden, to je 1,5-litrski bencinski motor z močjo 128 kW, za prenos na sprednji kolesi skrbi sedemstopenjski samodejni menjalnik z dvema sklopkama, ki ga upravljamo z vzvodom med sprednjima sedežema. Proizvajalec govori o povprečni porabi 5,4 litra, kar se zdi smelo in bo treba seveda preizkusiti na daljši vožnji. Kakšne hibridne izvedbe ni. Tukajšnji prodajalci pravijo, da je bencinski pogon v tem segmentu povsem prevladujoč, da torej ne potrebujejo še česa drugega.

Model ima dve opremski izvedbi, že v osnovni ima veliko varnostnih asistenčnih sistemov. Cena znaša 27 tisoč evrov, višja oprema je tisočaka dražja, prinaša drugače oblikovana platišča in posebno barvo, ki se odvisno od zunanje svetlobe malce spreminja.

Coolray ima le en motor, 1,5-litrski bencinski turbo štirivaljnik. FOTO: Gašper Boncelj

Za tekmece imajo tukajšnji Geelyjevi predstavniki široko množico modelov, kot so kia x-ceed, peugeot 2008, škoda karoq, toyota corolla cross ... Pravijo, da je coolray malce večji od tistih najmanjših križancev in nekoliko manjši od onih srednjih. Avtomobil se vsaj za zdaj ne prodaja v zahodni Evropi. Do konca leta jih želijo v Sloveniji po devetih pooblaščenih prodajalcih prodati od 280 do 300. Letos pride na naš trg še model geely starray, ki bo nasledil atlasa pro, v prihodnjih dveh letih je v načrtu še šest novih modelov, morda med njimi tudi pri nas kakšen povsem električen.

Strešni spojler FOTO:

Kitajsko skupino Geely, katere lastnik je Li Shufu, sicer najbolj poznamo kot lastnika Volva Cars, tudi Polestara in Lynka&Co pa po tem, da za Mercedes na Kitajskem izdelujejo novodobne smarte. Lani so po svetu prodali skoraj 2,8 milijona vozil, od tega jih je bilo milijon tako ali drugače elektrificiranih. Posebej z znamko Geely se v Evropi očitno najprej poskušajo na nekaterih ne najbogatejših trgih, poleg Slovenije še v državah nekdanje Jugoslavije, tudi Romunije in Bolgarije. Zastopnik je skupina SEEAG (del je pri nas že doslej znani KMAG), zaposluje 650 ljudi in na leto proda 22 tisoč vozil.

Li Shufu ima že velik imperij avtomobilskih znamk. FOTO: Jason Lee Reuters Pictures