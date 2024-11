Kitajski prvak dobil grajo

Evropski konzorcij Euro NCAP redno preizkuša splošno varnost avtomobilov, občasno pa tudi specifične elemente, na primer asistenčne sisteme za pomoč pri vožnji po avtocesti. Tokrat so se v tem preizkusu dobro odrezali različni nemški modeli, tudi izdelek Volva, močni kitajski tekmec pač ne.

Gašper Boncelj

Kot v svoji objavi razlagajo pri Euru NCAP, njihova ocena sistemov za pomoč pri vožnji temelji na dveh stebrih, ravnovesju med ravnjo pomoči, ki jo ponuja vozilo, in stopnjo, do katere sistem pomaga vozniku, da aktivno upravlja vozilo, pomembno je tudi ukrepanje v kritičnih situacijah za preprečitev trka. Letos so razširili zahteve za spremljanje voznika in uvedli dodatne ukrepe za prilagajanje hitrosti glede na trenutne vozne razmere (širina pasu, značilnost ceste, druge nevarnosti). Poleg tega so varnostni scenarij razširili, tako da vključuje izogibanje motoristom ter pešcem in kolesarjem.

Na nedavnem preizkusu sta v dobrem najbolj izstopala dva modela, električni BMW i5 in klasično gnani mercedes razreda C; drugega so še posebej pohvalili, ker se med vožnjo sam premakne na odstavni pas in izvede nadzorovano zaustavitev, če se voznik ne odziva. Dobro sta se odrezala tudi električna velika limuzina volkswagen ID.7 in prav tako električni srednje veliki volvo EC 40. Veliko slabše pa se je izkazal BYD atto 3, gre za v Evropi (pri nas še ne) prodajani model kitajskega velikana, električni SUV srednjega velikostnega razreda. Grajali so delovanje radarskega tempomata, ki da slabo prepoznava različne omejitve in stoječe udeležence v prometu; kritika je letela tudi na to, da avtomobil nezbranega voznika ne opozarja, nastavljene hitrosti pa ne izključi. Zato mu v nasprotju s prej omenjenimi, ki so dobili štiri ali tri zvezdice, niso dodelili nobene in ga v tem pogledu ne priporočajo.

Prav je, da organizacija, kot je Euro NCAP, opozarja na takšne pomanjkljivosti. Vendar moramo omeniti, da je Euro NCAP še pred dvema letoma istemu modelu v skupnem testiranju (to zajema tudi asistenčne sisteme) dodelil največ, pet zvezdic. Seveda se testni protokoli zaostrujejo, a vseeno so kupci lahko zbegani. Ali pa je tokratni test opozorilo, da morajo proizvajalci bolj delati v tej smeri.