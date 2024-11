Končno novi mali citroën

C3 je za francosko znamko Citroën v sodobnih časih pomemben model, od leta 2002 so jih v dosedanjih štirih izvedbah prodali pet milijonov, v Sloveniji 20 tisoč. Najnovejšo so pripravljali dolgo, zdaj je končno nared, tudi za naš trg. Prvi avtomobili so predvsem bencinski, za njimi pa naj bi kmalu prišli še električni.

Tudi v novi izvedbi C3 ostaja majhen avtomobil, za dobre štiri metre ga je v dolžino. Je pa drugače kot doslej višji in bolj dvignjen od tal. Takšen mali karoserijski križanec. Vsekakor navzven deluje živahno, še posebej v kombinaciji svetlo modre karoserije in strehe v beli barvi. Nekje sem slišal, da bi utegnil biti všeč zlasti ženskam. Svojske so luči, pa seveda zdaj že kar dobro znan posodobljeni znak znamke z dvojno puščico.

Sedi se nekoliko višje, spredaj sta sedeža oblikovana predvsem na temo udobja, nimata pa prav veliko stranskega oprijema. Zadaj prostora ni tako malo, tudi v prtljažniku ga je glede na majhno dolžino kar nekaj, vendar je zadnji rob visok. Voznikovo okolje je precej plastično, a po drugi strani razgibano, zanimiva je oblika volanskega obroča, prav tako ozek pas prikazovalnikov, na katerega gledate čez volan. Pri boljši opremi plastiko prekinja pas, obdan z blagom. Na sredini je ne prevelik zaslon, v osnovni opremi pač le držalo za pametni telefon, takrat se tudi zadnje šipe spuščajo na roko.

Notranjost je precej plastična, a zanimivo razgibana. FOTO:

C3 je udobno vzmeten, zadaj ima neke vrste hidravliko. Citroën je del Stellantisa, ta veliki koncern pa še naprej pri vseh svojih znamkah vztraja pri pristopu večenergijskih platform. Tako je tudi z najmanjšo vozno osnovo za C3, ki ima lahko pogon z motorjem na notranje zgorevanje ali električnega. V prvem primeru je to 1,2-litrski bencinski trivaljni motor (moč 74 kW), pri katerem za prenos na sprednji kolesi skrbi šeststopenjski ročni menjalnik. Ta pogon imajo tudi prvi primerki C3 v Sloveniji. V povsem osnovni izvedbi C3 velja 16 tisoč evrov, v najboljši 19 tisoč, če se kupec odloči za njihovo financiranje, ceno nekoliko znižajo. Z 1,2-litrskim motorjem z nekaj večjo močjo (83 kW) in v izvedbi blagega hibrida je precej dražji (vsaj 21 tisoč), dosegljiv bo šele spomladi. Že prihodnji mesec pa naj bi kupci prevzeli prve primerke električne izvedenke (ëC3), ki bo stala najmanj 25 tisoč evrov, tudi tu je mogoče s financiranjem ceno malce znižati, odšteje se seveda še 7200 evrov subvencije. Baterija s 44 kWh ima katodo iz litij-železovega fosfata, z enosmernim tokom se lahko polni z močjo do 100 kW, govorijo o uradnem dosegu 320 kilometrov. Motor zmore moč 83 kW, največja hitrost je le 135 km/h (pri bencinskem 165 km/h). Prihodnje leto pride še izvedba z manjšo in cenejšo baterijo (33 kWh) in dosegom 200 kilometrov.

Dolg je s štirimi metri toliko kot doslej, je pa precej višji. FOTO: Gašper Boncelj

Povejmo, da s te nove manjše večenergijske osnove pripeljejo še naslednji modeli znamk Citroën, Fiat in Opel, a ne bo presenečenje, če se bo tudi njihov prihod na trg še odmikal. Še k Citroënu. Po besedah Leona Malovrha, vodje prodaje v podjetju C Automobil Import, bi radi do konca leta prodali 200 bencinskih in 10 električnih primerkov C3, prihodnje leto pa 800 bencinskih in 170 električnih.