Malček, ki ga lahko vozijo tudi najstniki

Precej poseben avtomobil so predstavili pri Citroënu, čeprav marsikdo pravi, da sploh ni avtomobil – to je malček ami. Gre za lahkega štirikolesnika, ki ga poganja elektrika, vozijo pa ga lahko vsi, ki so stari vsaj 15 let in imajo vozniško dovoljenje kategorije AM.

Že na pogled je jasno, da gre za malčka. V dolžino meri vsega 2,41 metra, visok je 1,52 metra, težak pa 490 kilogramov z baterijo vred. V potniški različici je dvosed, obstaja pa tudi tovorna različica (kargo), ki je enosed. Vrata se sicer na vsaki strani odpirajo v različno smer.

Kljub majhnosti ima ami dovolj prostora za visokoraslega voznika, ki brez težav najde svoj položaj za volanom. V notranjosti je zgolj manjša digitalna instrumentalna plošča, ki prikazuje podatke o hitrosti in stanje baterije. Zraven je še nosilec za telefon, prek katerega si lahko uporabnik prikazuje podatke prek Citroënove aplikacije, obstaja pa tudi prostor za zvočnik​ bluetooth, ki ga mora voznik prav tako prinesti s seboj.

V notranjosti je še precej manjših predalov, ki so priročni za vse drobnarije. Še več stvari lahko notri spravite v različici kargo; vanjo gredo predmeti, dolgi do 1,2 metra, celotna prostornina od vrha do tal zraven voznika pa je 400 litrov, od tega je pod polico prostora za 260 litrov.

Ami ima tudi tovorno različico. FOTO: Aljaž Vrabec

Baterija ima kapaciteto 5,5 kWh, obljubljeni doseg z enim polnjenjem je 75 kilometrov. Do polne napolnjenosti traja približno štiri ure na klasični vtičnici 220 V. Kabel je pospravljen pri sovoznikovih vratih in ga uporabnik potegne ven kot pri sesalcu. Največja hitrost je 45 kilometrov na uro, kar je okoli 15 kilometrov prepočasi, da bi bil ami uporaben tudi na kakšni večji cesti v Ljubljani, denimo na Celovški ali Dunajski.

Ker ga lahko vozijo tudi 15-letniki, ki imajo vozniško dovoljenje kategorije AM, je primeren za družine z najstniki, a prav tako lahko pride prav aktivnim upokojencem. Različica kargo je koristna za poštne storitve, dostavo hrane, kurirske službe javne uprave, samostojne podjetnike … Amija sicer lahko najamete tudi prek storitve free2move, kupite ga lahko kar po spletu, nato pa vam ga lahko dostavijo na dom.

Začetna cena je 9500 evrov, z raznimi ličnimi dodatki naraste do 10.300 evrov, pri čemer vanjo še ni všteta subvencija tisoč evrov. Tovorniška različica se začne pri 8115 evrih. Do konca leta načrtujejo prodajo 120 vozil, v prihodnjih letih pa dvesto na leto.