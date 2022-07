Motoristi ljubijo sonce, pripeko malo manj

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Vroče poletje, kot ga doživljamo te dni, motoristom ni najbolj všeč. Ko se živo srebro povzpne nad 30 stopinj Celzija, je namreč vožnja v polni zaščitni motoristični opremi vse prej kot prijetna, sploh če motorist za poletne potepe ne izbere zračnejših oblačil. Seveda pri tem ne mislimo na kratke majice in hlače ter športne copate, ampak na prava motoristična oblačila z vgrajenimi ščitniki in izdatnejšim zračenjem za poletne razmere. Podobno neprijetne kot vročina so tudi nenadne nevihte, zlasti če jih spremlja še toča. Verjetno ni treba posebej poudarjati, kako boleča in tudi nevarna je lahko za motorista vožnja v takšnih razmerah.

Gotovo ste na cesti že videli mladce in mladenke, ki so skorajda goli v sedlu: kratka oblačila in superge pa seveda obvezna čelada. Če zakonodajalec ne bi predpisal te, bi bila verjetno tudi glava gola. Vsem tem golim jezdecem je gotovo skupno nekaj: nikoli še niso padli in tako sodijo v skupino tistih, ki še bodo. In če vas zanima, kakšna je videti gola koža po drsenju po asfaltu, le vzemite v roke električno brusilko ... Na zaščitno motoristično opremo se zato tudi v poletni vročini ne sme pozabiti.

»Ključni napotki za varno vožnjo motoristov poleti so enaki kot v drugih letnih časih – osnova sta tehnično brezhiben motocikel in na vožnjo osredotočen motorist, ki upošteva prometne predpise in je pozoren na dogajanje okoli sebe ter druge udeležence v prometu,« poudarja Vojko Safran, inštruktor varne vožnje in vodja programov varne vožnje v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. Poleg tega opozarja, da se moramo motoristi zavedati, da lahko visoke poletne temperature na nas vplivajo zelo negativno, saj smo neposredno izpostavljeni soncu in nimamo možnosti hlajenja s klimatsko napravo.

Na daljših vožnjah je najbolje uporabiti podobno taktiko, kot jo imajo pohodniki in alpinisti – oblečemo se v več slojev oblačil. FOTO: BMW

»Visoke temperature lahko vplivajo na nervozo in popuščanje koncentracije ter s tem zelo negativno na vožnjo in varnost. Za motoriste so še posebej neprijetne daljše, počasi premikajoče se kolone oziroma zastoji, saj se lahko začne telo pod vso zaščitno opremo pregrevati. To je tudi vzrok, da se skušajo motoristi nekako prebiti na čelo kolone, česar nekateri drugi vozniki, ki čakajo v koloni, ne odobravajo,« pravi Safran in doda: »Motoristom svetujem, naj se, če je le mogoče, izogibajo najhujši dnevni vročini, naj naredijo več postankov in pijejo dovolj (brezalkoholne) tekočine, da ne dehidrirajo.«

Princip čebule

Izbira oblačil je pri kratkih, nekajurnih izletih z motociklom enostavna, to so lahko zračen poletni motoristični jopič in hlače. Kako pa se obleči za daljša poletna motoristična potepanja, na katerih bomo prečkali različna temperaturna območja? Na gorskih prelazih utegne biti kar sveže tudi takrat, ko v dolini vlada pripeka. Prav tako nas bo med vožnjo hladil veter, ko pa bomo stali v koloni pred cestninsko postajo, nam bo v motorističnem kombinezonu vsaj toplo, če že ne vroče. Zato je najbolje, da uporabimo podobno taktiko kot pohodniki in alpinisti – oblečemo se v več slojev oblačil. Osnova je tehnično oziroma funkcijsko perilo – najboljše je tisto iz volne merino –, sledi vmesni sloj in nato še zunanji. Dežni komplet pa je tako ali tako obvezna oprema za vsako daljše potovanje. Prav pride tudi kakšna PVC-vrečka, kajti tudi najboljša membrana prej ali slej prepusti, in takrat je najbolje obleči suhe nogavice, nadeti čeznje še vrečko ter obuti (premočen) škorenj.

Od zračnih do hladilnih jopičev

»Večina proizvajalcev motoristične zaščitne opreme ima v svojem programu oblačila za poletne dni,« pravi Jože Šparovec, vodja maloprodaje v AS Domžale Moto centru, in nadaljuje, da v zadnjem času na tem področju kakšnih revolucionarnih novih rešitev, kot so bili pred leti hladilni jopiči, ni. Zadnji so seveda še vedno aktualni in jih imajo v ponudbi. Kako delujejo? Običajno se jih ali namoči v vodo ali napolni z vodo. Nato jih oblečemo čez majico (po možnosti iz tehnične tkanine), tako da nas zahvaljujoč zakonom fizike prijetno hladijo. Vseeno pa svetujemo nekaj previdnosti pri uporabi, saj je takšno hlajenje lahko tudi premočno, predvsem ko zapeljemo v hladnejše predele. Šparovec še doda, da slovenski motoristi veliko povprašujejo tako po klasičnih jaknah kot tudi po bolj vsakdanjih, »casual« izdelkih, kot so kapucarji, zračni puloverji, kavbojke. Seveda imajo vsa našteta oblačila kljub urbanemu videzu vgrajene ščitnike.

Svetlejše čelade so manj vroče kot tiste v temnih barvah. FOTO: BMW

Kot zanimivost omenimo še finsko znamko Rukka, ki je pred leti trgu ponudila zelo drag brezrokavnik s tehnologijo M-Clima. Ta s pomočjo elektrike iz akumulatorske baterije ali iz motociklove vtičnice poleti hladi in pozimi greje.

Zračno v čeladi

Preverili smo tudi, kako zračne so sodobne čelade. Odgovore smo poiskali pri Borisu Komparetu, odličnem poznavalcu motorističnih čelad pri nas in direktorju podjetja Compaco, ki v Sloveniji zastopa znamke čelad Nolan, X-lite in Grex. Pojasni, da so nekatere čelade bolj zračne kot druge. Svoje prispeva tudi njihova barva – svetlejše močno zmanjšajo pripeko sonca v glavo. Ne pozabimo, da je tudi notranji polistirenski vložek že sam po sebi odličen izolator. »Izjemno pomembno je, da je notranjost čelade premišljeno in učinkovito prezračevana in da je oblazinjenje iz takšnega materiala, ki v vročini ne draži kože. Nič manj pomembno ni, da je možno prezračevalne šobe preprosto zapreti, ko se ohladi,« še doda Kompare.