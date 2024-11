Motoristi po dolgem času v polni zasedbi

Ljubitelji motociklizma imate še jutri možnost, da si na milanskem razstavišču Rho od blizu ogledate in občutite skorajda vse novosti, ki so jih proizvajalci pripravili za prihodnjo sezono. Poleg motociklov in skuterjev sta na ogled tudi motoristična konfekcija in dodatna oprema, izpuhi, kovčki in podobno. Če smo lani v Milanu zaman iskali razstavne prostore nekaterih najpomembnejših igralcev na trgu, kot sta BMW in Harley Davidson, so letos na razstavišču skorajda vsi, ki v industriji kaj pomenijo.

Sejmišče gosti več kot 770 razstavljavcev iz 45 držav, ki zastopajo 2163 blagovnih znamk, med njimi je dobra četrtina podjetij, ki v Milanu razstavljajo prvič, kar je dober znak za organizatorje. Ti pravijo, da so znamke, ki so se po krajši odsotnosti vrnile v Milano, očitno spregledale, da hočejo kupci motocikle pred nakupom videti in otipati v živo, ne le na daljavo, prek zaslonov. Dogodki, kakršen je EICMA, omogočajo prav to: da si na enem kraju ogledamo vse modele, ki bi nas utegnili zanimati za nakup.

Novosti je tokrat naravnost ogromno in pokazali so jih tako rekoč vsi, tako tradicionalne japonske in evropske kot kitajske znamke, ki so tudi v motorizmu začele mešati karte. Ponujajo namreč solidno opremljene motocikle za zelo konkurenčno ceno v primerjavi z evropskimi izdelki. Nekateri kitajski igralci so v Evropi relativni novinci, spet drugi, ki so gotovo uspešnejši na trgu, so enostavno k življenju obudili nekoč priznane (pretežno italijanske) motoristične znamke. Dober primer sta recimo Benelli in Moto Morini. Zanimivo je še, da številni »kitajci« že vrsto let tesno sodelujejo z evropskimi in japonskimi znamkami pri proizvodnji komponent in razvoju. Tako denimo kitajski CF Moto sodeluje z avstrijskim KTM, Loncin (pod njegovo okrilje sodi znamka Voge) pa s podjetjem BMW. Pri sejemskih novostih ne moremo mimo cele vrste povsem električnih enoslednih vozil – pripeljali so jih številni znani proizvajalci.

Aprilia tuono 457 meri na mlade motoriste. Foto EICMA

Hondin atraktivni retro motocikel GB350S Foto Honda

Ducati panigale V2 Foto EICMA

Prostor nam ne dopušča, da bi predstavili prav vse, kar je novega na dveh kolesih, zato pa smo izbrali nekaj modelov, za katere menimo, da bodo pustili pečat na motoristični sceni. Italijanska Aprilia je pokazala novega športnega slečenca tuono 457, s katerim meri predvsem na mlade motoriste, saj ga lahko vozimo tudi z izpitom A2-kategorije. Nemški BMW je zbrane navdušil s konceptom lahkega enduro motocikla F450GS z dvovaljnim bencinskim agregatom. Benelli je pokazal štiri novitete, slečenca BKX 125 in BKX 300, 400-kubični leoncino v bobber izvedbi in enduro motocikel TRK 902 xplorer z novim 904-kubičnim dvovaljnikom. Pri Ducatiju je glavna novost gotovo močnejši dvovaljnik V2, ki so ga premierno vgradili v superšportna modela panigale V2 in streetfighter V2. Ducatijevi tradicionalisti se bodo verjetno zgražali nad tem, da krmiljenje ventilov ni več desmodromično, ampak običajno, zaradi česar odpade pregovorno dragi tako imenovani desmo servis.

Lahki enduro BMW F 450GS je še koncept. Foto EICMA

Flying flea, električni izdelek indijske družbe Royal Enfield Foto EICMA

Honda je sejem izkoristila za predstavitev celotne palete motociklov in skuterjev za naslednjo sezono. Med njihovimi novostmi velja omeniti dva konceptna električna motocikla, to sta EV fun concept in EV urban concept, pa koncept novega trivaljnega agregata V3 z vgrajenim električnim kompresorjem za še več navora in atraktivni retro motocikel GB350S. Kawasaki je nove modele versys 1100, ninja 1100 SX in Z900 pokazal že pred sejmom EICMA, v Milanu pa je buril domišljijo z delno zakritim naslednikom legendarnega enduro motocikla KLE 500. Indijski Royal Enfield je predstavil novo blagovno znamko električnih motociklov Flying flea, ki se imenuje po modelu iz leta 1940, in odkril novi classic 650. Yamaha je na razstavo pripeljala novo tenere 700, pri kateri so inženirji izboljšali tako agregat kot vzmetenje ter instrumentno ploščo. Pokazali pa so tudi prenovljeni tracer 9 GT in novo superšportno R9. Glavna novost legendarne znamke skuterjev Vespa je brez dvoma vespa GTS 310 z novim, najzmogljivejšim agregatom v 80-letni zgodovini, ki razvije 18,4 kW (25 KM).