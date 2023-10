Najboljši začetek nove pustolovščine

Znamka Jeep je osredotočena na doseganje novih mejnikov in to so dobro sprejeli tako kupci kot strokovnjaki. Še preden so bila prva vozila dobavljena strankam v Evropi, je 100 % električni Jeep Avenger pritegnil medijsko pozornost z imenovanjem za evropski avto leta 2023 (angl. Car Of The Year) in najboljši družinski SUV po izboru žirije WWCOTY 2023. Tu pa se niz nagrad še ni končal. Poleg omenjenih prestižnih nazivov je Jeep Avenger osvojil še lovoriki najboljše oblikovana novost (Best Design Novelty) v kategoriji malih SUV vozil po izboru bralcev revije Auto Motor und Sport in električni avtomobil leta 2023 na podelitvi nagrad topgear.com.

Jeep Avenger je prvo popolnoma električno vozilo znamke Jeep. Novi SUV, zabaven in razburljiv, je namenjen aktivnim ljudem, ki iščejo vozilo kompaktnih dimenzij z najsodobnejšimi tehnološkimi funkcijami.

Od jeseni pa je Avenger na voljo tudi v bencinski različici s šeststopenjskim menjalnikom.

Avenger ponuja značilno zmogljivost vozil znamke Jeep in zagotavlja brezskrbnost v vseh vremenskih razmerah. Je okreten, odziven in ponuja zabavno vožnjo; zaradi takojšnjega navora pa se ponaša z dinamično zmogljivostjo in s tihim delovanjem izstopa iz množice.

Zasnovan za potrebe evropskih voznikov

Novi Avenger omogoča popolno svobodo gibanja. V dolžino meri 4,08 m in v njem lahko udobno potuje pet oseb, ne da bi sklepali kompromise pri prtljagi, saj je prostorna in vsestranska notranjost funkcionalno oblikovana in ponuja veliko prostora za predmete, ki jih običajno vozite s seboj. V sprednjem delu potniške kabine je na voljo 27–34 litrov prostora za shranjevanje. Prostoren in izjemno vsestranski je tudi prtljažni prostor s 355–380 litri prostornine.

Zasnovan je za »vedno povezane« uporabnike in zagotavlja odlično digitalno izkušnjo v vozilu. Avtoradio z 10,1-palčnim HD zaslonom na dotik v kombinaciji s popolnoma digitalnimi merilniki je na voljo v dveh različicah (7 in 10,25 palca) in je del standardne opreme v vseh različicah Avenger.

Pogonska sklopa

Električna različica modela Jeep Avenger z dosegom do 400 km v kombiniranem ciklu WLTP in do 550 km v mestnem omogoča, da se lahko z njim odpravite kamor koli. Standardni način hitrega polnjenja omogoča polnjenje za doseg 30 km v samo treh minutah in polnjenje z 20 na 80 % v 24 minutah. Popolnoma nov elektromotor prinaša izjemno učinkovitost vozila in majhno porabo energije. K temu prispeva tudi toplotna črpalka, ki v hladnih razmerah poveča doseg za do 10 % v primerjavi s klasičnim grelcem.

Pogonska enota M3, ki je bila uporabljena pri Avengerju, visoko učinkovit 400-voltni sistem in e-motor druge generacije. Ta pogonski agregat zagotavlja 115 kilovatov (kar ustreza 156 konjskim močem) in 260 Nm največjega navora. Drugi ključni element, ki omogoča velik doseg avtonomije, je baterija z litij-ionsko kemijo NMC 811, ki s 54 kWh zagotavlja vrhunsko gostoto energije ter odlično razmerje med nominalno in uporabno energijo (ta znaša 51 kWh). Baterija je kompaktnih mer, zaščitena z drsnimi pločevinastimi ploščami in nameščena pod vozilo tako, da na velikost potniškega prostora nima vpliva.

Ne gre pa spregledati niti sistema polnjenja. Standardno vgrajen polnilnik zagotavlja 100 kW enosmernega in 11 kW izmeničnega toka (ki omogoča od 0 do 100-odstotno polnjenje v petih urah in pol, če je priključen na ustrezno polnilnico). Sistem je bil razvit in preizkušen za ekstremne vremenske razmere: do –30 stopinj Celzija pozimi in do 40 stopinj na vrhuncu poletja.

Bencinska različica modela Avenger je na voljo z učinkovitim in odzivnim 1.2 turbo motorjem s 75 kW (100 KM) v kombinaciji s 6-stopenjskim menjalnikom, ki omogoča nižjo porabo goriva. Prepoznavno zunanjost poudarijo 17-palčna lita platišča in Full LED žarometi, 100 % digitalni vmesnik pa ponuja vrhunsko tehnološko izkušnjo.

Novi Jeep Avenger izstopa po svoji odločnosti in pustolovskem duhu. Tehnologiji Selec-Terrain® in Hill Descent Control vam omogočata vožnjo po vseh vremenskih in cestnih razmerah – dež, sneg, spolzka tla; velika oddaljenost od tal pa omogoča, da se spopadete tudi z bolj ekstremnimi razmerami.

Spoznajte prvo popolnoma električno vozilo znamke Jeep in se pripravite na pustolovščino brez primere. Spoznajte novi Jeep Avenger – v bencinski različici za 189 EUR/mesec. Odkrijte več.

