Največ je še vedno cliov in golfov

Avtomobilov na naših cestah ni malo, povprečje je na število prebivalcev visoko. Tudi najmlajši niso. Še vedno pa so najbolj množični dolgoletni favoriti in tudi motor z notranjim zgorevanjem je do konca lanskega leta alternativi prepustil le nekaj odstotnih točk. Po slovenskih cestah se je konec lanskega leta po po podatkih Sursa vozilo 1,18 milijona avtomobilov. V prejšnji letih je ta številka rasla, ne pa lani, ko se, verjetno zaradi zdravstvene krize, glede na leto prej ni bistveno spremenilo. Registrirani avtomobili so bili stari v povprečju dobrih deset let, po podatkih Arsa je še leta 1992 povprečna starost osebnih avtomobilov znašala manj kot sedem let, potem pa počasi naraščala.

Kje smo v tem pogledu v primerjavi s povprečjem EU? Kateri pogoni so prevladujoči in katere modele boste srečali najpogosteje? Koliko pa pri nas vozi električnih avtomobilov?