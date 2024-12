Največja mazda ta hip

Mazda ima v Ameriki še kak večji model, tako da naslov ni čisto natančen, ampak za Evropo povsem drži: mazda CX-80 je trenutno največji avtomobil te znamke na stari celini. Je nov model, ki meri na nišne kupce.

Mazda CX-80 je športni terenec zajetnih mer. Dolga je pet metrov, natančneje 499 centimetrov, 15 več od mazde CX-60, s katero si je v marsičem sorodna. Medosna razdalja je kar 312 centimetrov (pri mazdi CX-60 288 cm), v kabini so vselej tri potniške vrste, v drugi sta možni različni sedežni konfiguraciji. Lahko imamo klop z možnostjo solidnega sedenja treh potnikov, ta ima nastavljiv kot naslonjal in je tudi vzdolžno pomična. Za doplačilo lahko izberemo še bolj udobna sedeža, ki jima pravijo kapitanska, v tem primeru je med njima možen tudi prehod ali pa sredinska konzola. Tretja vrsta seveda ne more biti tako prostorna, primerna je za nižjerasla potnika.

Če ste že sedeli v modelu CX-60, vam bo notranjost znana. FOTO: Mazda

Če so postavljene vse tri vrste sedežev, je prostornina prtljažnika pričakovano omejena, manj kot 300 litrov. Pri zloženi tretji vrsti se nakladalni prostor poveča na skoraj 700 litrov, in če je podrta tudi druga vrsta, je prtljažnik seveda še bistveno večji.

Tako kot druge mazde tudi mazda CX-80 izstopa s kvalitetno izvedbo kabine in zdravo mero digitalizacije, pri čemer ohranjajo veliko upravljalno kolesce in še druga stikala, ki so veliko bolj intuitivna in do voznika prijazna.

Pogon je prav tako skoraj enak kot pri mazdi CX-60, bodisi gre za priključni hibrid z 2,5-litrskim bencinskim štirivaljnikom in električno pomočjo bodisi jo bo poganjal 3,3-litrski vrstni dizelski šestvaljnik. V vsakem primeru je menjalnik osemstopenjski samodejni, prav tako ima Mazdin veliki športi terenec vselej štirikolesni pogon, kjer za prenos moči na zadnji kolesi skrbi kardanska gred.

Če so postavljene vse tri vrste sedežev, je prostornina prtljažnika pričakovano omejena, manj kot 300 litrov. Pri zloženi tretji vrsti se nakladalni prostor poveča na skoraj 700 litrov.

Priključni hibrid ima sistemsko moč 242 kW, njegova baterija zmore 18 kWh, polni se le z izmeničnim tokom, doseg vožnje samo na elektriko je največ 60 kilometrov, v zimskih razmerah seveda manj. Vsekakor bo za takšen model zanimiv izvrsten vrstni dizelski šestvaljnik, ki je na voljo le v močnejši izvedbi, in sicer z močjo 187 kW. Gre za motor, ki ga je Mazda presenetljivo napovedala pred tremi leti in z njim pokazala, da zmore razmišljati zunaj trendov. Nadgrajen je z 48-voltnim blagim hibridnim sistemom, tovarna tudi v tako velikem vozilu obljublja ugodno porabo, povprečna naj bi bila le 5,7 litra na sto kilometrov.

Izvedba z dvema sedežema v drugi vrsti. FOTO: Mazda

Mazda CX-80 kot priključni hibrid stane najmanj 58 tisoč evrov, z dizelskim motorjem je za 500 evrov dražja. Pričakujejo, da bodo za CX-80 prihodnje leto našli 30 kupcev.

Napovedujejo, da bo Mazda tudi v prihodnjem letu dobila kako novost. Predvsem sredi leta pričakujejo novo električno limuzino, mazdo EZ-6, z dvema različno zmogljivima baterijama (56 in 69 kWh), ki bo v velikostnem in oblikovnem smislu nasledila pred časom opuščeno mazdo 6. Pripravili jo bodo v sodelovanju s kitajskim partnerjem, družbo Changan. Nekateri zahodni mediji so omenjali, da bo lahko tudi priključni hibrid.