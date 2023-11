Naslednji robustnež iz terenske družine

Kratka, a pestra zgodovina

Podjetje Ssangyong je nastalo kot industrijski konglomerat, tako imenovani čebol. Z avtomobili so se začeli ukvarjati v petdesetih letih prejšnjega stoletja, po nekaterih virih tako, da so sestavljali džipe za ameriške vojake, ki jih v Južni Koreji takrat ni manjkalo. Kasneje so kupili družbo Geohwa, s čimer je povezan terenec korando, ime je nastalo kot zloženka angleškega izraza korean-can-do (Korejec zmore). Imeli so navezo z Mercedesom, iz tega znanja je izšel kasneje tudi pri nas dobro znani model musso. Pred koncem prejšnjega tisočletja so bili nekaj časa v lasti še ene takratnih velikih južnokorejskih industrijskih skupin Daewoo. Ta je kasneje propadla, v prvih letih novega tisočletja je bil Ssangyong najprej pod okriljem kitajskega avtomobilskega velikana Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC), to je bil med drugim čas enega oblikovalsko bolj ponesrečenih modelov rodius. Potem so bili pri indijski industrijski skupini Mahindra & Mahindra, iz tistega obdobja se spomnimo zelo posebnega dizajna modelov kyron in actyon pa nato precej všečnega tivolija. Lani so dobili novega lastnika, korejsko skupino KG Group.