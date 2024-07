Nekateri pomagajo, drugi precej manj

V prispevku preberite:

Od 7. julija velja obveznost vgradnje različnih varnostnih asistenčnih sistemov za pomoč voznikom. Te rešitve so bile v avtomobile pogosto vgrajene že do zdaj, tudi v cenejših, zdaj pa so postale obvezne in po eni izmed evropskih uredb veljajo za čisto vse na novo prodane avtomobile. Gre za sicer bolj ali manj znane rešitve, ki so namenjene večji varnosti ljudi v avtomobilu in naj bi pripomogle k zmanjšanju števila prometnih nesreč ali vsaj zmanjšanju tveganja za hujše poškodbe. Po naših izkušnjah so nekatere zelo koristne, druge nekoliko manj, pa ne zaradi njihovega namena, ampak zaradi nedodelane izvedbe.