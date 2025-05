Nissan: sedem tovarn in 20.000 ljudi preveč

V nadaljevanju preberite:

Nissan je japonski avtomobilski velikan, ki mu zadnja leta ni postlano z rožicami. Pravzaprav se njegov položaj stalno poslabšuje, posebej to velja za poslovanje na Kitajskem. Vodstvo se zdaj na to odziva z novimi radikalnimi rezi.

Nissan je pred dnevi napovedal, da bo število zaposlenih zmanjšal še za 11 tisoč, že prej so govorili o 9000 ljudeh, skupaj bo to 15 odstotkov njihove delovne sile. Do leta 2027 bodo zaprli sedem od skupno 17 tovarn, »kompleksnost« sestavnih delov zmanjšali za 70 odstotkov, število proizvodnih platform s 13 na sedem.

Kje so razlogi za takšne težave? Kdaj je bil Nissan že pred tem v problemih? Kako to čuti Renault?