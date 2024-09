Nove pnevmatike, ki jih ne bo treba zamenjati niti enkrat

Pri izdelavi celoletne pnevmatike združijo tehnologijo letnih in zimskih pnevmatik ter tako ustvarijo robustno in vsestransko pnevmatiko, ki se najbolje obnese v milih vremenskih razmerah.

Continentalove celoletne pnevmatike zagotavljajo vzdržljivost vse leto ter optimalen oprijem in dobro zavorno zmogljivost v vseh razmerah, razen v zares ekstremnih. Zagotavljajo dobro uravnoteženo delovanje v različnih vremenskih razmerah, vključno z mokrimi, sušnimi in celo zasneženimi cestami.

Pravzaprav so celoletne pnevmatike v milejših zimskih razmerah izjemno vzdržljive, saj so narejene iz optimalno trdne zmesi. Poleg tega uravnotežena globina profila Continentalovih celoletnih pnevmatik zagotavlja dober izkoristek goriva, najboljši kotalni upor v razredu in veliko prevoženih kilometrov.

Continental AllSeasonContact 2 so zasnovane za uporabo vse leto, ne glede na vremenske razmere. FOTO: Continental

Continentalove celoletne pnevmatike AllSeasonContact imajo simbol M+S, kar pomeni, da so primerne za vožnjo v blatu in snegu, ter simbol 3PMSF (gorska snežinka s tremi vrhovi), ki označuje, da so certificirane za uporabo na lokacijah, kjer so zimske pnevmatike zakonsko obvezne.

Pri celoletnih pnevmatikah ni treba spremljati temperaturnih sprememb, saj boste z njimi vozili vse leto – tudi v rahlem sneženju. Napredni nemški inženiring, ki stoji za Continentalovimi celoletnimi pnevmatikami, zagotavlja visoko vrednost, zmogljivost in udobje v vseh pogojih vožnje.

Najnaprednejša celoletna pnevmatika doslej

Pnevmatika AllSeasonContact 2 je najnovejša pridobitev Continentalove večkrat nagrajene linije AllSeasonContact, hkrati je to njihova najnaprednejša celoletna pnevmatika doslej, saj je na pregledu pnevmatik za 2024 zasedla prvo mesto med celoletnimi pnevmatikami.

Zagotavlja najboljši nadzor nad vožnjo v vseh vremenskih razmerah in večji užitek v vožnji, popolna je za vozila s pogonom vseh vrst. Primerna je za električna vozila, vozila z motorji z notranjim zgorevanjem in hibridna vozila.

Pnevmatika se je pri testu odlično odrezala na številnih področjih, vključno z vodljivostjo na suhem in mokrem ter na zasneženem cestišču in z nizkim kotalnim uporom.

Boljša vodljivost in varno zaviranje

Za pnevmatike Continental AllSeasonContact 2 nobena temperatura ni problematična, zato ima boljši oprijem ne glede na letni čas. FOTO: Continental

Gre za nadgradnjo prve generacije AllSeasonContact in ponujajo izboljšano zmogljivost v primerjavi s predhodno. Tehnološka dovršenost tekalne plasti z inovativno tehnologijo, ki pnevmatiki daje večjo togost, in napredna gumena zmes omogočata boljši oprijem in večjo varnost med vožnjo, ne glede na to, ali gre za deževne dni ali zimske razmere. Izstopajo po nizki kotalni upornosti, kar prispeva k manjši porabi goriva, medtem ko ponujajo stabilno in varno zaviranje tudi pri višjih hitrostih. Prav zaradi tega so odlična izbira za voznike, ki želijo pnevmatike za vse leto, saj jih ob menjavi letnih časov ni treba menjati.

Zunanja ramena so v pomoč pri odvajanju vode od pnevmatike, kar zagotavlja boljšo vodljivost v ovinkih in bolj gladko vožnjo po ravnih cestah ter bolj prijetno izkušnjo vožnje v vsakem vremenu.

Širina pnevmatike je od 165 do 285 mm, prečni prerez pnevmatike pa je na voljo v razponu od 35 do 65. Velikost platišč, na katera se pnevmatike prilegajo, je od 15 do 21 palcev. Simbol hitrosti za te pnevmatike je med H in Y, kar pomeni, da so pnevmatike zasnovane za hitrosti od 210 km/h (H) do 300 km/h (Y).

Pnevmatike AllSeasonContact 2 so na voljo v različnih dimenzijah, vključno z velikostmi 15", 16", 17", 18", 19", 20" in 21".

Za vrhunsko samozavest in varnost pri vožnji

Zaradi naprednih materialov in izboljšane zasnove vzorca, ki zmanjšuje trenje, bomo na cesti še bolj stabilni, pnevmatike pa se ob tem ne bodo nič hitreje obrabljale. Pnevmatike imajo daljšo življenjsko dobo, pa tudi poraba energije je manjša, kar je ključnega pomena za čim manjšo porabo goriva in podaljšanje dosega.

Primerjava med pnevmatikama AllSeasonContact in AllSeasonContact 2

AllSeasonContact 2 ponuja izboljšano zmogljivost pri zaviranju in vodljivosti na suhem terenu, prav tako pri zaviranju na mokrem terenu.

Pnevmatike AllSeasonContact 2 imajo daljšo življenjsko dobo, pa tudi poraba energije je manjša. FOTO: Continental

Tehnologija, ki vas zavaruje, ko se pnevmatika predre

Pnevmatika ohranja enako učinkovitost v zimskih razmerah in udobje, vendar izboljšuje kotalni upor, kar pomeni nižjo porabo goriva, in pomembno povečuje kilometrino, kar nakazuje na daljšo življenjsko dobo. Vrednosti EU nalepke za porabo goriva in zaviranje na mokrem terenu sta ocenjeni z oceno B, medtem ko je raven hrupa 72 dB (kategorija B).

Proizvajalec Continental je razvil tehnologijo ContiSeal, ki omogoča samodejno zatesnitev poškodovane pnevmatike. Če tujek, na primer žebelj, predre pnevmatiko, se vozniku ni treba takoj ustaviti ob cesti in zamenjati kolesa. Luknja ostane zatesnjena, tudi ko se tujek v pnevmatiki premakne ali odpade. ContiSeal je lepljiva, viskozna tesnilna plast na notranji strani tekalne plasti pnevmatike in zatesni 80 % vseh predrtij.

Ko se pnevmatika predre, je vožnja izjemno nevarna. Poleg tehnologije ContiSeal je Continental razvil tudi sistem SSR – tehnologijo praznovoznih pnevmatik. Uporabljajo jo pri pnevmatikah z majhnim presekom. Če se pnevmatika predre, ta sistem preprečuje, da bi bočnico stisnilo med platišče in podlago ali da bi pnevmatika zdrsnila s platišča. Rezervno kolo tako ni več potrebno. Ker v avtomobilu ni več treba imeti rezervnega kolesa, to pomeni manjšo maso in posledično boljši izkoristek goriva.

