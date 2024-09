Ostrejša maska in Googlova podpora

Verjetno se ne bomo zmotili, če zapišemo, da je bil za Nissan v Evropi model qashqai ena redkih res velikih uspešnic, delno ji je sledil le manjši juke. Qashqai, nekoč začetnik danes vseobsegajočega trga mestnih križancev, je bil po dolgih pripravah pred dvema letoma pripravljen povsem na novo, že letos pa so ga malce prenovili.

Če ne gre za kaj izjemnega, so avtomobilske osvežitve večinoma dokaj predvidljive. Mere in osnovni gabariti avtomobila ostanejo bolj ali manj nespremenjeni, oblikovalci se lotijo tistega okoli. Qashqai je tako tudi po prenovi srednje velik križanec (dolžina 4,42 metra), je pa precej drugačen njegov obraz. Maska je zdaj sestavljena iz več deset tridimenzionalnih elementov v črni barvi, malce drugače so oblikovani žarometi. Tudi zadaj so deloma spremenili grafiko luči.

V kabini je pri dražji opremi več boljših materialov. Plastika ne daje cenenega vtisa, spoji in stiki so izvedeni kakovostno, če bi se znebili še klavirskega laka, bi bilo krasno. Qashqai ohranja primerno, ne pretirano raven digitalizacije; seveda je na sredini (na srečo ne prevelik) zaslon, a je okoli tudi kar nekaj gumbov in tipk za intuitivno upravljanje. Je solidno, ne pa nadpovprečno prostoren avtomobil, o prtljažniku bi rekli podobno. Kot doslej se za vstop koristno na široko odpira drugi par vrat.

Multimedijski sistem prinaša možnost Googlovih storitev. FOTO: Gašper Boncelj

Enako kot pri kakem drugem prenovljenem modelu iz zveze Renault-Nissan je tudi v tem primeru glavna novost možnost Googlovih storitev. Pri boljših paketih opreme ima tako Googlove zemljevide, dostopne so še druge aplikacije iz storitve google play. Posodobili so nekatere asistenčne sisteme, predvsem sistem za nadzor okolice vozila, z dodatnimi pogledi kamer za še boljšo predstavo.

Še naprej ima qashqai v ponudi svojsko izvedenko hibridnega pogona, ki mu pravijo e-power. Zapisali smo že, da gre v tem primeru za avtomobil, v katerega točimo bencin in ga vozimo na elektriko. Bencinski 1,5-litrski turbo trivaljnik, ki ima spremenljivo geometrijo, ima le vlogo generatorja za ustvarjanje električne energije, ki jo potrebuje pogonski električni motor z močjo 140 kW. Torej bencinec nikoli ne poganja koles. Cena takšne izvedbe se začne pri 37 tisoč evrih in doseže 40 tisoč evrov z najboljšo opremo N-design.

Še naprej so na izbiro različne hibridne pogonske možnosti. FOTO: Gašper Boncelj

Poleg tega zelo posebnega hibrida je na voljo še precej bolj množični blagi hibrid. 1,3-litrski bencinski štirivaljnik z močjo 103 kW ima šeststopenjski ročni menjalnik, to je lahko najcenejši qashqai, ki pa še vedno stane najmanj 28.600 evrov. Motor enake zasnove ima v izvedbi z močjo 116 kW brezstopenjski samodejni menjalnik, kar velja vsaj 30.600 evrov. Dosegljiv je tudi z morda koristnim štirikolesnim pogonom, kar pa cenijo na 34 tisoč evrov. Kot pravijo, so s cenami zdaj malce nižje kot pred prenovo, pričakujejo, da se bodo znova uvrstiti med najbolje prodajane srednje velike križance, za glavne tekmece imajo modele azijskih znamk.