Pestri časi za skupino Renault Nissan

Avtomobilski proizvajalci zadnja tri leta nedvomno vozijo skozi razburljive čase, med velikimi podjetji, kjer je dogajanje najbolj pestro, pa verjetno izstopa velika skupina Renault-Nissan. Tako zaradi načrtov o ločitvi električnega in klasičnega dela kot zaradi negotovosti glede njihovega pomembnega ruskega dela Avtovaz, nenazadnje tudi zaradi trgovskih sprememb pri nas ter težavnega delovanja novomeške tovarne Revoz.

Potem ko sta obdobje velikih izgub v preteklih dveh letih pustila za seboj, gre Renaultu in Nissanu poslovno bolje, a potem so se pojavile nove težave, med drugim zaradi vojne v Ukrajini. To velja posebno za Renault. Francoska družba je v zadnji uradni objavi prejšnji teden poročala, da je v letošnjem prvem četrtletju s svojimi znamkami (Renault, Dacia, Lada) prodala 552 tisoč vozil ali za 17 odstotkov manj kot v tem času lani, promet je upadel bistveno manj (za 3 odstotke), na 9,7 milijarde evrov. »Na trgu, ki so ga močno prizadeli konflikt v Ukrajini, pomanjkanje čipov in inflacija, skupina Renault nadaljuje okrevanje in pospešeno vpeljevanje svoje strategije,« je ob tem dejal še zelo novi finančni direktor Thierry Pieton.