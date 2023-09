Peugeot 408: privlačna dinamičnost z odliko

Z novim Peugeotom 408, ki je na naše ceste zapeljal v začetku leta, smo preživeli teden vožnje – sedem dni hibridne izkušnje z močnim značajem in nepredstavljivega udobja. In še veliko več, saj nam je Peugeot 408 v enem tednu razkril vse svoje plati – je izjemno eleganten, vendar lahko zelo hitro pokaže tudi svoj športni značaj. Vendar pojdimo po vrsti in začnimo pri njegovi zunanjosti.

Odkrijte moč privlačnosti edinstvenega Peugeota 408. Prijavite se na testno vožnjo.

Ko se v mestu za tabo obračajo pogledi …

Peugeot 408 je zagotovilo za to, da na cesti nikoli ne boste neopaženi. Njegova markantnost je 360-stopinjska – vsak detajl na njem je izpopolnjen in dobro premišljen. Prednji del nadaljuje stilsko zgodbo različice 308, aerodinamične linije na bokih pa poudarjajo njegov dinamičen značaj. Zadek odlično zaokroži celotno oblikovalsko zgodbo v športno-elegantnih detajlih, ki so tako izraziti in ostri, da na trenutke delujejo precej pompozno in ekstravagantno. In če ga boste pogledali malo bolje, boste na njem hitro opazili tudi detajle elegantne mačje drže.

Peugeot 408 je edinstvena mešanica treh razredov: SUV-a, limuzine in kupeja in tako že na prvi pogled prepriča širši krog voznikov, ki iščejo prostornost, s katero se lahko bahajo največji, vendar ne na račun prefinjene elegance, ki je v značilnih potezah podobna kupeju ali celo limuzini. In dimenzije? Peugeot 408 v dolžino meri 4687 mm, v širino 1848 mm in v višino 1478 mm.

Okrasna maska izraža identiteto vozila 408, saj na sredini nosi najnovejši logotip znamke Peugeot. FOTO: Črt Piksi

Prepoznate mačja uhlja na zadnjem delu avtomobila? FOTO: Črt Piksi

Zunanjost je na prvi pogled nedvomno največji adut Peugeota 408, saj so oblikovalci v njem združili vse komponente sodobnih avtomobilskih trendov in v nekaterih detajlih naredili celo korak naprej in tako napovedali vizualno podobo avtomobilnosti v prihodnosti.

Piko na i celotni zunanjosti nedvomno daje tudi kovinsko modra barva Obsession našega testnega vozila, ki je že serijsko, brez dodatnega doplačila, in ne bi mogla bolje izražati temperamenta, ki se skriva pod avtomobilskim pokrovom, in prav tako črni elementi, ki dodajajo še več dinamičnosti celotni silhueti.

Privlačnost Peugeota 408 je otipljiva, in ko jo boste enkrat začutili tudi v notranjosti, vam bo popolnoma zlezla pod kožo. Kabina je namreč odlična stilska nadgradnja zunanjosti: udobni sedeži in prostornost tako spredaj kot zadaj kažejo njegovo vsestransko razkošnost, sprednja armatura pa prepriča stilsko in navduši potem še z vrhunsko multimedijsko izkušnjo.

PEUGEOT i-Cockpit® je eden izmed najbolj prepoznavnih elementov potniškega prostora znamke PEUGEOT. ZFOTO: Črt Piksi

Voznikovo mesto tako krasi Peugeotov i-Cockpit®, ki je postal dizajnersko-informativna stalnica francoskega proizvajalca. Osrednja elementa Peugeotove zasnove sta kompakten multifunkcijski volan in atraktiven10-palčni zaslon na dotik.

Gre za oblikovalsko posebnost na ravni pariške visoke mode, vsaj takšen je občutek pri vožnji. Vse je nekoliko drugačno, ampak popolnoma na pravem mestu. Zaslon je postavljen nekoliko nižje in se elegantno obrača v smer voznika, kar je resnično praktično, saj olajša upravljanje in tako ne ovira osredotočenosti med vožnjo.

Volan je prva posebnost, ki jo občutimo pri vožnji, saj je manjši od običajnih, zato se je nanj treba nekoliko navaditi. Ampak to gre brez težav. Zaradi nižje postavitve je tako pogled na merilnik še bolj odprt in jasen, oprijem med vožnjo pa bolj zanesljiv. Na njem so vsa stikala, ki olajšajo upravljanje med vožnjo.

Volan novega vozila 408 je ergonomsko oblikovan. FOTO: Črt Piksi

Pohvaliti velja še en na videz ne tako pomemben detajl: ker smo avto testirali sredi vročinskega vala, je bila klimatska naprava še kako pomemben dejavnik. Nastavljali smo jo preprosto prek zaslona, zaradi premišljenega položaja zračnikov na višjem delu konzole pa je bilo hlajenje izredno prijetno.

Odkrijte moč privlačnosti edinstvenega Peugeota 408. Prijavite se na testno vožnjo.

Ko v avtomobilu spoznaš svojega virtualnega kopilota

Estetski vidik še zdaleč ni glavna prednost Peugeota 480, ki je na našem enotedenskem testiranju pripravil še nekaj prijetnih presenečenj.

Poglavje zase je nedvomno osrednja multifunkcijska konzola, ki jo krasi razkošen 10-palčni zaslon. In tukaj se igra šele začne: upravljanje je nadvse intuitivno, odkrivanje vseh funkcionalnosti sistema olajšajo hitra videonavodila in seveda dejstvo, da je celoten meni v slovenščini.

10-palčni zaslon visoke ločljivosti ima velik nabor nastavitev in možnosti prilagajanja po meri. FOTO: Črt Piksi

Zaslon smo zlahka tudi personalizirali in bližnjice prilagodili svojim željam in potrebam. Omeniti velja navigacijo TomTom, ki upošteva prometne razmere v realnem času in nas usmerja v slovenščini, ter povezljivost prek pametnega telefona, ki je v sodobnih avtomobilih tako in tako absolutni »must have«. In kar je najboljše, med vožnjo sva se nanj povezala kar z dvema pametnima telefona – tako nihče ni bil prikrajšan.

Pravo odkritje je tudi ozvočenje, vodilnega francoskega proizvajalca Focal, ki zagotavlja popolno glasbeno izkušnjo, tudi v bolj glasnih in zahtevnih cestnih odsekih. Glasba odlično odmeva tudi na zadnjih sedežih avtomobila.

Ko so se kilometri vrstili drug za drugim …

Takrat se svojevrstna izkušnja za volanom Peugeota 408 šele začne. Že takoj nas prevzame vtis, kot da bi avtomobil polovico dela prevzel sam. Seveda to ni čisto tako, bo pa držalo, da ima poleg avtomatičnega menjalnika še številne druge funkcije in varnostne sisteme, ki vožnjo ne samo olajšajo, ampak dopolnijo s čisto novo izkušnjo.

Najprej smo ga preizkusili v mestu, da bi odkrili, kako se agilno premika sredi največje gneče in med bolj ozkimi in zaparkiranimi ulicami, hkrati pa smo želeli preizkusiti, ali se lahko nanj zanesemo tudi v bolj kritičnih situacijah. Absolutno nas ni razočaral: čeprav ni ravno malček in spada v segment C, je izjemno agilen, tako da smo se odlično znašli tudi v na videz obupnih urbanih situacijah. In ko je bil mestni vrvež na vrhuncu, je pomagal tudi pri zaznavi nevarnosti, kot so tekanje pešcev čez cesto ali šviganje kolesarjev, in pomagal pri hitrem zaviranju.

Novi PEUGEOT 408 je izvedenka fastback iz zgornjega dela avtomobilskega segmenta C, ki ponuja številno opremo, s katero lahko do potankosti izkusite užitke v vožnji in mobilnost. FOTO: Črt Piksi

In če je parkiranje v mestu lahko prava mora, pa je za Peugeota 408 to le nov izziv, ki ga lahko premaga: s pomočjo štirih kamer se nam na zaslonu odpre 360-stopinjski pogled okoli avtomobila. To omogoča mojstrsko parkiranje in lahkotno vzvratno vožnjo tudi po še tako ozki ulici.

Še več pomoči pa Peugeot 408 ponuja na daljših razdaljah – takrat si lahko potovanje olajšate s prilagodljivim tempomatom, za izpopolnjeno varnost pa poskrbijo tako zaznava vozil v mrtvem kotu, prepoznavanje prometnih znakov, aktivni opozorilnik na nenamerno menjavo voznega pasu in ne nazadnje tudi opozorilnik, ki zaznava našo pozornost med vožnjo.

Ker ima višje podvozje, smo ga lahko preizkusili tudi na stranpoteh in tako doživeli tudi njegov SUV-značaj. Osvežujoča pijača stran od mestnega vrveža je bila češnja na tortici ob koncu prijetnega izleta v naravi.

V ponudi motorjev za PEUGEOTA 408 sta na voljo dva priključna hibridna motorja s 180 in 225 KM in bencinski motor s 130 KM. FOTO: Črt Piksi

Poraba goriva je tudi vzorna, zlasti v priključno hibridni različici, in znaša okrog 5 litrov na 100 kilometrov, pri čisti bencinski vožnji pa se nekoliko poveča, in sicer na 6 do 7 litrov.

Pod črto bi lahko vožnjo v Peugeotu 408 opisali tako: umirjena in kontrolirana vožnja tudi na bolj dinamičnih odsekih. Avtomobil odlično sledi raznovrstni konfiguraciji terena, se ji intuitivno prilagodi in tako zagotavlja izpopolnjen občutek varnosti.

Odkrijte moč privlačnosti edinstvenega Peugeota 408. Prijavite se na testno vožnjo.

Prostornost za vse okuse

Univerzalnost Peugeota 408 se kaže tudi v njegovi prostornosti, ki je presenetljivo izjemna, zlasti na zadnjih sedežih, vendar zaradi izjemne estetike deluje veliko manj vpadljivo kot pri kakšnem klasičnem terencu.

Zaradi širše medosne razdalje je v kabini dovolj prostora, zato je to avtomobil, ki je primeren tako za prijateljska potepanja v neznano, priporočali bi ga tudi kot družinski avto, saj se lahko pohvali tudi z zelo razkošnim prtljažnikom (bencinska različica 531 litrov, hibridna pa 471 litrov).

Prostornost v avtomobilu je tudi izredno funkcionalna, saj ima na voljo dovolj predalov različnih velikosti, v katere smo varno pospravili vse svoje pripomočke.

In ker ima Peugeot 408 zelo izrazitega športnega duha, si ga zlahka predstavljamo tudi kot idealen avtomobil za bolj pustolovsko preživljanje prostega časa – s surfom ali električnim kolesom na prtljažniku. Nam bi se zdel še bolj popoln!

Bencin ali hibrid? To je zdaj vprašanje Naš testni avtomobil je bil na hibridni pogon, na voljo pa je tudi bencinska različica. Na voljo sta dva priključna hibridna motorja s 180 in 225 KM in bencinski motor s 130 KM. Vsi trije se vgrajujejo skupaj z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom EAT8. Čez nekaj mesecev pa bo na voljo tudi popolnoma električna izvedenka.

Za osvetlitev uporabljena tehnologija Matrix LED. FOTO: Črt Piksi

Zaključni vtisi: ko mačka zaprede …

Peugeot 408 nosi v svojem jedru prvinski značaj francoskega velikana, ki je z obnovljenim logotipom začel tudi novo poglavje v svoji zgodbi. In ta bo nedvomno odprla nove dimenzije vožnje, kjer se srečata vrhunska napredna tehnologija in izpopolnjena estetika.

Peugeot 408 ni običajen avtomobil in to je bil tudi glavni cilj njegovih ustvarjalcev – da bi ponudili vozilo, ki je tako vsestransko in hkrati tako edinstveno, da bo pritegnilo pozornost najprej s svojo unikatno podobo in potem še s sodobnim konceptom vožnje, ki je primerna za različne uporabnike.

Priporočamo ga vsem, ki radi izstopajo in obožujejo inovativnost, ter vsem tistim, ki iščejo avtomobil, ki jih bo lahko osvobajal. In to na več ravneh življenja. Ker zakaj bi privolili v kompromise, če lahko za volanom doživite odličnost in privlačnost. Vse to pa vas popelje na pravi vrtiljak čustev. In to prav z vsakim prevoženim kilometrom.

PEUGEOT 408 je lahko vaš za 299 EUR/mesec. Izkoristite posebno ponudbo: ob nakupu prejmete bon za zimske pnevmatike. Spoznajte tudi raznoliko družino avtomobilov znamke Peugeot. Izberite svoj najljubši model in se prijavite na testno vožnjo.

Naročnik oglasne vsebine je P Automobil Import d.o.o.