Porsche Cayenne je avtomobil, o katerem je sanjal že Ferry Porsche

Izkazalo se je, da je imel še kako prav. Zgodba o izjemnem uspehu Porsche Cayenna traja že dvajset let in danes je na cesti že tretja generacija tega vsestranskega talenta. V novi ekskluzivni različici Platinum Edition je aktualni Cayenne še posebej bogato opremljen.

Strateška odločitev za »tretjega Porscheja«

Da bi zagotovil dolgoročni uspeh, je moral Porsche v devetdesetih letih sprejeti nekaj pomembnih odločitev. Začeli so se oblikovati načrti za »tretjega Porscheja«, čeprav sprva brez trdne odločitve o izbiri segmenta, v katerega bi ga uvrstili.

Dizajnerska skica Matthiasa Kulle iz leta 1998 FOTO: Porsche

Na mizi sta se najprej znašli dve različni rešitvi: razvoj enoprostorca ali vstop na trg terenskih vozil. Na priporočilo ameriške prodajne organizacije so se pri Porscheju naposled odločili za zasnovo športnega terenca. Cilj je bil trgu ponuditi športni SUV, ki bo pravi Porsche, hkrati pa bo odločno pomešal karte uveljavljenim ponudnikom terenskih vozil.

Projekt Colorado

Načrtovanje terenca je bilo že v načelu popolnoma nasprotno tradicionalni zasnovi tipičnega Porschejevega športnika. To naj bi bil velik avtomobil z visoko streho, štirimi vrati, prostorom za pet oseb in vso njihovo prtljago. Poleg tega je moral biti Cayenne tudi precej bolj dvignjen od tal, saj so ga pri Porscheju že takoj videli med najboljšimi terenci na svetu.

Prototip Colorado med testiranjem vzdržljivosti na sipinah v soparnem Dubaju FOTO: Porsche

Leta 1998 so si pri Porscheju zavihali rokave in se skupaj s partnerskim Volkswagnom lotili projekta Colorado. Na skupni platformi so načrtovali dva avtomobila, Porsche Cayenna in Volkswagen Touarega. Kljub enaki arhitekturi pa sta se obe znamki odločili za razvoj karakterno popolnoma različnih avtomobilov.

Oba modela so strogo zaupno razvijali v obratu v Hemmingenu. Porsche je prevzel odgovornost za tehnični razvoj, Volkswagen pa je prispeval znanje in izkušnje s področja masovne proizvodnje.

Cayenne prve generacije: športnik in terenec z udobjem za dolga potovanja

Že na Cayennu prve generacije lahko prepoznamo obraz modela 911. Ta vizualni vtis so oblikovalci dosegli s tako imenovano topografijo sprednjega dela. Najvišji točki blatnikov, v katere so vgrajeni žarometi, sta dvignjeni nad pokrov motorja. Druga prepoznavna oblikovalska značilnost so široki boki, ki jih je Cayenne prav tako podedoval po devetstoenajstici.

Med letoma 2002 in 2009 je Porsche predstavil šest različic prve generacije Cayenna. Poleg modelov Cayenne S, Cayenne GTS, Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S in Cayenne Diesel je bil na voljo tudi osnovni Cayenne, ki ni nosil dodatne oznake. Vrh zmogljivosti je z močjo 404 kilovatov (550 konjskih moči) zasedal Cayenne Turbo S, vstopni model Cayenne Diesel pa je postregel s 176 kilovati (240 konjskimi močmi).

Nad pokrov motorja dvignjene prednje blatnike in široke boke je Cayenne podedoval po modelu 911. FOTO: Porsche

Za boljšo dinamiko v zavojih so skrbeli novi elektronski vozni sistemi. Porsche Traction Management (PTM) je pogonsko moč med zadnjo in sprednjo os porazdelil v razmerju 62 : 38, po potrebi pa je večploščna sklopka omogočala tudi poljubno razporeditev moči.

Daleč od asfaltiranih cest so se ljubitelji brezpotij lahko zanesli na menjalnik z reduktorjem, ki je na zahtevnejšem terenu občutno izboljšal oprijem. Popolna zapora sredinskega diferenciala je preprečevala vrtenje koles v prazno, tudi če so ta za trenutek izgubila stik s podlago. Cayenne prve generacije je bil tudi prvi Porsche z na novo razvitim sistemom za uravnavanje blaženja Porsche Active Suspension Management (PASM), ki je bil na voljo v kombinaciji z zračnim vzmetenjem.

Cayenne prve generacije je postregel z izvrstnim potovalnim udobjem. FOTO: Porsche

Druga generacija Cayenna: več športnosti in učinkovitosti

Cayenne druge generacije se je oblikovno še nekoliko bolj približal modelu 911. Na zadku so bili okna in luči umeščeni nekoliko višje, strešni spojler je segal še bolj nazaj, D-stebriček pa je bil položnejši. Te spremembe so se odrazile v podaljšani geometriji oken, a kar je bilo pomembnejše, tipična Porschejeva linija strehe (flyline) je tako postala izrazitejša. Zaradi tega je bil Cayenne videti hiter, tudi ko je stal.

Cayenne druge generacije je odločneje sledil obliki in vozni dinamiki modela 911. FOTO: Porsche

Tudi pri tehnični zasnovi je Cayenne druge generacije sledil novim smernicam. Ena takšnih je bila opustitev reduktorja, zaradi katerega je bil prvi Cayenne eden najboljših terenskih avtomobilov, hkrati pa je obdržal vse tipične lastnosti Porscheja. Ta rešitev (in še mnogo drugih) je bila mogoča zaradi uvedbe naprednih elektronskih voznih sistemov, ki so na eni strani izboljšali vozne zmogljivosti, na drugi pa znatno zmanjšali maso avtomobila.

V drugi generaciji je bil Cayenne na voljo s še več motorji. Vstopni dizelski model je leta 2010 poganjal agregat z močjo 176 kilovatov (240 konjskih moči), najmočnejši motor, ki je bil kadar koli vgrajen v Cayenna druge generacije, pa je s 419 kilovati (570 konjskimi močmi) pripadal modelu Turbo S.

Merilnik vrtljajev motorja se je v drugi generaciji Cayenna preselil na tipično Porschejev sredinski položaj. FOTO: Porsche

Prvi serijski hibridni Porsche je iz proizvodne linije zapeljal leta 2010. Cayenna S Hybrid sta poganjala bencinski šestvaljnik in sinhronski električni motor, ki sta skupaj razvila moč 279 kilovatov (380 konjskih moči).

Cayenne S Hybrid je bil paralelni hibrid, ki je za vožnjo lahko uporabljal bencinski in električni motor hkrati. FOTO: Porsche

Štiri leta kasneje je sledil prvi priključni hibrid. Bencinski motor Cayenna S E-Hybrid je ostal enak, a je avtomobil z močnejšim električnim motorjem razvil vse do 306 kilovatov (416 konjskih moči) kombinirane moči.

Cayenne danes: od vrhunskega potovalnega udobja do dirkaške zmogljivosti

Aktualni Cayenne je še bolj športen, ohranil pa je tudi terenske zmogljivosti. Zanj so inženirji na novo razvili trikomorno zračno vzmetenje in krmiljenje zadnje preme. Nova aluminijasta karoserija je zmanjšala težo in še izboljšala okretnost avtomobila. Tudi podpora vozniku je z novimi asistenčnimi sistemi precej napredovala.

Aktualni Cayenne je še bolj športen, hkrati pa je ohranil terenske zmogljivosti. FOTO: Porsche

Upravljanje vseh sistemov je odslej združeno na osrednji nadzorni enoti. Cayenne je bil z novo generacijo deležen precejšnih posodobitev povezljivosti. Integracija pametnega telefona s tehnologijama Wi-Fi in Bluetooth je zdaj običajen sestavni del infotainment sistema.

Vozniku in potnikom je na voljo vsa najsodobnejša oprema. FOTO: Porsche

S predstavitvijo tretje generacije Cayenna leta 2017 se je z motorne palete poslovil dizelski motor, nadomestila pa ga je priključnohibridna tehnologija. V osnovnem Cayennu ter različicah S, GTS in Turbo so še zmeraj na voljo izključno bencinski motorji z močmi od 250 kilovatov (340 konjskih moči) do 404 kilovatov (550 konjskih moči). Vsi ti modeli so na izbiro tudi kot Coupé.

Model Turbo GT je cestni dirkalnik med Cayenni. FOTO: Porsche

Samo kot Coupé pa je na voljo cestnodirkalna različica Cayenna, model Turbo GT, ki ga poganja osemvaljnik z močjo kar 471 kilovatov (640 konjskih moči). Izstrelitev z mesta do hitrosti sto kilometrov na uro traja le 3,3 sekunde, kazalec hitrosti pa se ustavi šele pri 300 kilometrih na uro.

Tehnologija E-Hybrid: dvojna zmogljivost iz superšportnikov

Samo z električno energijo lahko hibridne modele tretje generacije Cayenna zapeljete vse do največje hitrosti 135 kilometrov na uro. Izključno električni doseg je do 44 kilometrov. V vse priključne hibride je vgrajen 100-kilovatni električni motor, ki ga napaja visokonapetostna baterija s kapaciteto 17,9 kilovatne ure. Elektromotor ne zagotavlja le izjemno učinkovite vožnje, ampak tudi izrazito poveča zmogljivost. Tehnologija E-Hybrid izhaja iz superšportnega modela Porsche 918 Spyder, ki je bil s hibridnim pogonskim sklopom na progi Nordschleife znamenitega dirkališča Nürburgring nekoč najhitrejši cestni avtomobil.

Modele E-Hybrid odlikujeta vrhunska vozna dinamika in izjemna učinkovitost. FOTO: Porsche

Od leta 2019 je najmočnejši Cayenne na voljo v različici Turbo S E-Hybrid. Njegova sistemska moč je neverjetnih 500 kilovatov (680 konjskih moči), največji sistemski navor pa kar 900 njutonmetrov. Ko bencinski pogon in elektromotor delujeta s polno zmogljivostjo, potrebuje ta superšportni SUV le 3,8 sekunde, da z mesta pospeši do hitrosti sto kilometrov na uro. Dirkaška zmogljivost pa prav nič ne zmanjša vsakodnevne uporabnosti.

Širok izbor nastavitev za vse priložnosti in okoliščine vožnje. FOTO: Porsche

Tisti, ki vam zadostuje nekoliko manj moči, se lahko odločite za vstopni model Cayenne E-Hybrid. Ta vam bo postregel z močjo 340 kilovatov (462 konjskih moči), s katero boste do hitrosti sto kilometrov na uro pospešili v še zmeraj zavidljivih petih sekundah.

Ne glede na to, katerega od hibridnih športnikov boste izbrali, je oba mogoče voziti umirjeno, udobno in varčno.

Modeli Cayenne Platinum Editon: še več ekskluzivnosti in prestiža

Letošnja jesen vam ponuja prav posebno priložnost, da se odločite za enega izmed Cayennov iz ekskluzivne serije Platinum Edition. Odlikuje jih izjemno bogata serijska oprema, katere izbor pa ni naključen. Navdihnila ga je namreč izbira dodatne opreme, za katero se vozniki Cayennov najpogosteje odločijo.

Številni okrasni elementi v platinasti barvi in 21-palčna platišča so zaščitni znak modelov Cayenne Platinum Edition. FOTO: Porsche

Serijska oprema Platinum Edition med drugim obsega okrasne elemente karoserije v svilnato platinasti barvi, LED-žaromete s funkcijo Porsche Dynamic Light System (PDLS), panoramski strešni sistem, 21-palčna platišča RS Spyder Design, zatemnjena stekla, notranjost z aluminijastimi dekorativnimi elementi in ambientalno osvetlitvijo, večfunkcijski volan, 8-smerno električno nastavljive športne sedeže ter zvočni sistem Bose z aplikacijama Apple Music in Apple Podcasts.

Prestižno potovalno udobje v modelih Cayenne Platinum Edition. FOTO: Porsche

V izvedbi Platinum Edition lahko izberete med modeli Cayenne, Cayenne S in Cayenne E-Hybrid, vsi pa so na voljo tudi v različici Coupé.

