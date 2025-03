Poseben priključni hibrid

Renault je lani poslal na trg model rafale, po svoje nišni model, njegova oblika je mešanica kupeja in športnega terenca. Po merah ga lahko uvrstimo med srednje velike in velike avtomobile, v dolžino meri 4,7 metra. Uvodoma je imel rafale samopolnilni hibridni pogon, zdaj pa so mu dodali še izvedbo priključnega hibrida.

Rafale kot priključni hibrid ima spredaj 1,2-litrski bencinski trivaljnik in dva električna motorja, pogonskega in zaganjalnega, poleg teh pa še enega električnega (pogonskega) zadaj, avtomobil ima v tem primeru štirikolesni pogon. Poleg dodanega elektromotorja so izboljšali zmogljivost bencinskega agregata, dodelan je samodejni menjalnik. Sistemska moč pogona je 230 kW, največji navor 400 Nm.

Z napolnjeno baterijo, ki sprejme 22 kWh energije, je ta izvedba rafala samo na elektriko sposobna prepeljati okoli 80 kilometrov. Baterija se sicer polni le z izmeničnim tokom, in sicer z največjo močjo 7 kW. Kljub večji bateriji ima enako veliko posodo za gorivo (55 litrov), kar ob zmerni vožnji pomeni tudi precejšen doseg.

Armaturno ploščo že poznamo iz klasične hibridne izvedbe, tudi iz modelov, kot je renault austral. FOTO: Gašper Boncelj

Kot nam je na lanski predstavitvi modela rafale povedal Eric Peccoud iz razvojne ekipe Renaulta, bo imel tovrsten pogon v njihovi paleti samo rafale. »Hoteli smo veliko moč, avtomobil s 300 konji, in to urediti tako, da bo vse skupaj dobro, usklajeno in da bo pogon tudi ekonomičen. Za koga bo priključni hibrid zanimiv, ker se bo lahko kar nekaj časa vozil le na elektriko, ali pa zato, ker bo imel štirikolesni pogon v slabih voznih razmerah,« so bile takrat njegove besede.

Rafale je že v osnovni hibridni izvedenki hotel delovati bolj dinamično, tudi s precej športno oblikovanima sprednjima sedežema. V novi podizvedenki, ki se uradno imenuje rafale e-tech 4x4 300, pa je dobil še nov opremski paket (atelier alpine) s prilagodljivim podvozjem in sistemom nadzora okretnosti, ki so ju uglasili inženirji Renaultove športne enote Alpine.

Rafale doslej ni bil ravno pogost gost na naših cestah, letos naj bi našel 80 kupcev, med njimi pa bo precej manj tistih, ki se bodo odločili za izvedbo priključnega hibrida. Ta namreč, odvisno od opreme, stane od 56 do 60 tisoč evrov, kar je še bistveno več od običajne hibridne izvedbe, ki prav tako ni ravno poceni, velja najmanj 44 tisoč evrov. Pravzaprav je rafale kot priključni hibrid trenutno najdražji izdelek, ki ga lahko dobite pri Renaultu.