Posebno ime samo za naše kraje

Notranjost je precej moderna, izstopa velik zaslon na dotik. FOTO: Renault

Med barvami najbolj izstopata črna in oranžna. FOTO: Aljaž Vrabec

V prtljažniku je prostora za 513 litrov (480 litrov v hibridni različici). FOTO: Jean-Brice Lemal

Kupejevski zadek bo med bolj prepoznavnimi. FOTO: Aljaž Vrabec

V dolžino meri 4,57 metra. FOTO: Aljaž Vrabec

Križanci vseh vrst ostajajo rdeča nit avtomobilske industrije, naprej pa jo vleče tudi novi Renaultov model megane conquest. Njegove glavne odlike so višje sedenje, prostornost in možnost izbire hibridnega pogona. Ali drugače, to je megane v karoserijski izvedenki športnega terenca.Pri Renaultu so za trge nekdanje Jugoslavije izbrali posebno ime, megane conquest. To ni ravno v navadi, toda odločitev postane jasna, če vemo, da se model sicer imenuje arkana, kar v naših krajih preveč spominja na srbskega vojnega zločinca Željka Ražnatovića Arkana. Ker takšna povezava za marketing ni nikoli dobra, so izbrali novo ime – conquest.Ideja za takšen avtomobil se sicer skriva v dejstvu, da najbolj raste povpraševanje prav po križancih v razredu C. Kupci iščejo avtomobile z višjim sedenjem, ki niso preveč dragi, vse manj se odločajo za klasične modele. Tako so pri Renaultu malo dvignili megana in ga povečali, pričakujejo pa, da bodo z njim nagovorili precej kupcev, ki doslej niso vozili Renaultovih modelov.Razvojniki so ga postavili na precej velika kolesa s premerom 69 centimetrov, v dolžino meri 4,57 metra, visok je 1,57 metra in ima 2,72 metra medosne razdalje. Podoba je zelo moderna in mogočna, še posebno izstopa bočna kupejevska podoba, zato ni nič nenavadnega, da se mimoidoči obračajo za njim.Na predstavitvi so večkrat poudarili, da gre za prostoren avtomobil. Nedvomno to velja za voznika in sovoznika, saj imata lahko tudi čez dva metra, pa se vseeno počutita precej udobno. Enako velja za prtljažni prostor s 513 litri (480 litrov pri hibridni različici), poleg tega je v conquestu precej odlagalnih prostorov. Bolj tesno je na zadnji klopi, kjer davek pobere kupejevska oblika z nižjo streho, tako da zadaj udobno sedijo potniki, visoki do 185 centimetrov.V motorni paleti je v ospredju hibridna izvedenka s 145 konjskimi močmi (105 kW). Sestavljata jo 1,6-litrski bencinski štirivaljnik, ki zmore 94 KM (69 kW), in električni pogon z 49 konji (36 kW). Litij-ionski akumulator z zmogljivostjo 1,2 kWh je nameščen v prtljažniku. Pri Renaultu obljubljajo, da je kar 80 odstotkov mestne vožnje mogoče opraviti samo na elektriko, conquest pa lahko izključno na električni pogon vozi s hitrostjo do 75 kilometrov na uro. Napovedujejo, da bodo svojo floto vozil še bolj elektrificirali, saj nameravajo biti do leta 2030 najbolj zeleni proizvajalec avtomobilov.Trenutno je na voljo še 1,3-litrski štirivaljni bencinski motor s 140 konjskimi močmi (103 kW), od oktobra naprej lahko pričakujemo še močnejšega bencinarja s 160 konjskimi močmi (119 kW). Tako hibridni kot bencinski pogon imata samo samodejni menjalnik, vožnja je precej udobna. Hibridna različica se najhitreje pelje pri 174, bencinska pa pri 205 kilometrih na uro.Začetna cena bencinske različice je 23.190 evrov, hibridno cenijo na najmanj 24.690 evrov. Po naročilu morajo kupci čakati približno štiri mesece na dobavo, saj avtomobile izdelujejo v Busanu v Južni Koreji, do Slovenije pa pridejo prek Luke Koper.