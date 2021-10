Postanite voznik gasilec za en dan

Ko gredo gasilci v akcijo, ko sprožijo sirene in odhitijo na kraj dogodka, takrat gre največkrat za življenje in smrt. Vsaka izgubljena minuta je lahko usodna. Čeprav so izurjeni za to, da delujejo hitro in učinkovito, pa intervencijske vožnje ne morejo imeti vedno pod nadzorom. Cestnoprometni predpisi jim sicer dajejo prednost, vendar so v resnici najbolj odvisni od solidarnosti drugih voznikov.

Bi obuli gasilske škornje? Za en dan zdaj lahko preizkusite na lastni koži, kako zahtevna in polna adrenalina je vožnja v gasilskem avtomobilu med intervencijo. Rešite test CPP: Posebne svetlobne oznake na vozilih in se prijavite za vožnjo v naprednem simulatorju intervencijskega vozila Rosenbauer. Zavarovalnica Triglav bo med vsemi prijavljenimi izžrebala pet nagrajencev.

Na intervenciji so zato, da rešujejo življenja

»Kadar dobimo poziv, da je kdo zaradi prometne nesreče vklenjen v avtomobilu, kadar gre za požar stanovanjske hiše, so odločilne sekunde,« pojasnjuje Dušan Mikl, prostovoljni gasilec in voznik gasilskega vozila pri Gasilski zvezi Maribor. In prav tega bi se moral zavedati vsak voznik, ki se na cesti sreča z vozilom na nujni vožnji. Še posebej problematične so prometne konice in zamaški, takrat je pravilno umikanje vozil ključnega pomena. Zato je pomembno predvsem, da vsak voznik pozna pravila varnega in hitrega umikanja. Preverite tri ključne nasvete, s pomočjo katerih lahko vsak udeleženec v prometu gasilcem pomaga priti na cilj:

#1 Naučite se prepoznati signale vozil s prednostjo: Kdo ima prednost in na kaj vas različne barvne svetilke na vozilih opozarjajo? Ali veste, kaj morate storiti, če srečate take svetlobne oznake? Preverite s kratkim testom, na koncu pa se prijavite in potegujte za izjemno priložnost: vožnjo na simulatorju intervencijske vožnje.

#2 Umikajte se varno: Inštruktor vožnje pri AMZS Vransko Danijel Granda poudarja, da je bistveno, da voznik ustavi na varnem mestu. Čeprav se vam približuje intervencijsko vozilo, vozite z enako hitrostjo naprej, dokler ne najdete primernega mesta, kamor se lahko umaknete.

#3 Tudi pešec mora odstopiti prednost: Enako velja tudi za pešce. Pri srečanju z intervencijskim vozilom mu morajo odstopiti prednost, tako da se umaknejo na rob vozišča in počakajo, da vozilo pelje mimo. Seveda vse to drži tudi za kolesarje.

Zapomnite si: modre luči s sireno ali brez nje pomenijo intervencijsko vozilo, ki ima v prometu prednost. Vozniki naj pot nadaljujejo z nespremenjeno hitrostjo, dokler jih vozilo ne prehiti oziroma se lahko varno umaknejo.

FOTO: depositphotos

Urjenje voznikov gasilcev na simulatorju

Vožnja med intervencijo je prav posebna veščina, ki zahteva trdne živce, stoodstotno osredotočenost, dober odzivni čas in spretnost za volanom. In ker vaja dela mojstra in ker svojih veščin za volanom ne morejo izpiliti v prometu, je simulator odlična priložnost za urjenje.

Pri Zavarovalnici že več let sofinancirajo delavnice simulatorja Rosenbauer za gasilske organizacije na AMZS centrom varne vožnje Vransko. S pomočjo simulatorja, ki ga uporabljajo v vseh evropskih državah, in izkušenih ter strokovno usposobljenih inštruktorjev vožnje gasilci izboljšujejo svoje vozniške sposobnosti, pridobivajo izkušnje in se naučijo, kako pravilno odreagirati v usodnem trenutku. Naučijo se, kako hitreje in varneje intervenirati in kako zavarovati svoja življenja, življenja drugih gasilcev, ki so z njimi v gasilskem vozilu, in življenja drugih udeležencev v prometu. Posnetek simulacije vožnje omogoča natančno analizo, kjer voznik spozna svoje napake in tveganja, nauči se pravilno reagirati na moteče dejavnike in voziti ob uporabi zvočnih signalov.

»Testne vožnje s sireno na cestah niso dovoljene, a ravno sirena je tista, ki vozniku intervencijskega vozila povzroči stres in dvig adrenalina. Zato je tečaj na simulatorju Rosenbauer zelo poučen in pomemben.« (Dušan Mikl, Gasilska zveza Maribor)

Preizkusite, kako zahtevno je biti za volanom intervencijskega vozila

In to je priložnost, da tudi vi začutite napetost, ki narašča z vsakim kilometrom, ki gasilsko vozilo loči od kraja dogodka. Da na lastni koži izkusite, kako nevarna in hkrati zahtevna je intervencijska vožnja – zlasti če na poti naleti na voznike, ki ne znajo upoštevati posebnih oznak na vozilih. Rešite test CPP in se potegujte za vožnjo v simulatorju.

Preverite utrinke lanskega dogodka, ko so se na simulatorju preizkusili trije nagrajenci. Na Vranskem so opravili enak trening kot gasilci – vsakega sta čakala dva scenarija, dve povsem realni situaciji oziroma vožnji.

»Dejansko sem nekako občutil, kako se počuti nekdo, ki je na intervencijski vožnji. To so povsem običajni ljudje, ki so postavljeni v zelo stresne situacije, vozijo vozilo, ki ga morda niso vajeni, od njih in njihove vožnje pa je lahko odvisno tudi življenje,« je po izkušnji povedal eden od treh nagrajencev Miha Gantar.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav