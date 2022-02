Preobrazba za še en nov začetek

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

»La metamorfosi«, po naše preobrazba – s to besedo so pri znamki Alfa Romeo ta teden označili dolgo pričakovano predstavitev modela tonale, kompaktnega športnega terenca. Preobrazba zanje po svoje pomeni nov začetek (ne prvi) in nove načrte v okviru velike industrijske skupine Stellantis, nenazadnje tudi cilj, da bo Alfa Romeo že od leta 2027 uvajala le še električne modele.

No, alfa romeo stelvio še ni električni model, je pa lahko njegov pogon tako ali drugače elektrificiran. Model tonale so napovedali že pred tremi leti, takrat se je še kot koncept na razstavi v Ženevi zdel praktično dokončan. A ni bilo tako, njegov prihod se je kar odmikal, nazadnje lani, ko so se odločili, da bodo še nekoliko dodelali izvedbo priključnega hibrida. Ta je zdaj verjetno res vrh ponudbe tega modela, z napolnjeno baterijo sposoben samo na električni pogon prepeljati od 60 do 80 kilometrov. V tem primeru bo šlo za kombinacijo 1,3-litrskega turbo bencinskega motorja, ki bo poganjal sprednji kolesi, ter električnega motorja za zadnji par koles, torej za štirikolesni pogon, s sistemsko močjo 202 kW.

Informacijski sistem naj bi bil na višji ravni kot pri dosedanjih modelih.

Ta rešitev bo na voljo nekaj kasneje, uvodoma bo tonale lahko vozil z novim 1,5-litrskim bencinskim turbo agregatom z največjo močjo 96 ali 118 kW. Gre za samopolnilni hibrid z manjšim električnim motorjem, ki bo sposoben na trenutke tudi sam poganjati kolesa. V tem primeru bo imel tonale le sprednji pogon, tako kot v izvedbi z že dobro znanim 1,6-litrskim dizelskim motorjem (96 kW).

Alfa tonale je dolga 453, široka 184 in visoka 160 centimetrov, pripravljena je na eni od dosedanjih skupnih osnov FiatChryslerja, s katere je nedavno zapeljal tudi jeep compass. V tovarni trdijo, da bo to v vozniškem smislu najboljši izdelek v svojem segmentu, z najbolj neposrednim krmilnim sistemom. Po dosedanjih izkušnjah z alfami jim lahko verjamemo, bolj drzna je trditev o velikanskem skoku pri programski opremi, ki da prinaša najsodobnejše rešitve sploh.

Kot pravi še zelo novi šef Alfe Romeo Jean-Philippe Imparato (nekoč je vodil Peugeot), je tonale italijanski avtomobil za italijanske (tudi druge evropske) družine. Izdelovali ga bodo torej v Italiji, v Pomiglianu d'Arcu blizu Neaplja, proizvodnja se začne spomladi. Koliko bo stal, se še ne ve, po pisanju italijanskega spletnega portala Quattroruote pa bi ceno tega tekmeca audija Q3, BMW X1, mercedesa GLA alii volva XC 40 lahko postavili pri okoli 35 tisoč evrih.

Tonale ni električni avtomobil, je pa elektrificiran njegov bencinski pogon. Lahko bo tudi dizelski.

Imparato je dejal, da bo zadovoljen, če jih bodo v drugi polovici leta, ko naj bi stekla prodaja, dobavili 20 tisoč kupcem. Prihodnje leto bi jih lahko prodali bistveno več (do 80 tisoč), a da niso pod pritiskom velikih prodajnih količin. Moramo vedeti, da je Alfa Romeo lani v Evropi po podatkih družbe Jato Dynamics prodala vsega skupaj 26 tisoč avtomobilov. Sliši se neverjetno malo, toda tako je. Tudi v Sloveniji je bilo prodanih komaj 29 alf, za 79 odstotkov manj kot predlanskim.

Tonale, trenutno šele tretji model v Alfini paleti, je dobil ime po gorskem prelazu Tonale, ki je sicer nekaj nižji od prelaza Stelvio, tudi alfa stelvio je večja. Čez leto ali dve bo menda v ponudbo prišel še manjši SUV, govori se o imenu brennero. Brenner je prav tako prelaz, še malce nižji od Tonala.

Potem naj bi se v Alfini ponudbi po navedbi Autocara znašel še športni in že električni kupe alfa GTV (model s tem imenom so nekoč že imeli). Giulia in stelvio bosta pripravljena na novo, mislimo si, da na elektriko, če naj bi ta znamka po letu 2027 predstavljala le take modele.