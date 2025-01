Omejena serija vozil Hyundai po TOP cenah

Pri iskanju primernega modela najprej razmislimo o tem, kakšne so naše finančne zmožnosti in za kakšne namene potrebujemo nov avtomobil. Poleg cene, stroškov vzdrževanja zavarovanja in goriva sta velikost in prostornost vozila ključna dejavnika. Ali iščete jeklenega konjička za nove družinske dogodivščine? Potem je za vas idealna izbira športni terenec (SUV), ki bo zaradi večjega prtljažnega prostora in prostornejše potniške kabine odličen za vse družinske počitnice, športne avanture s prijatelji in daljša potovanja. Za posameznike ali pare z manj prtljage pa bi bil primeren tudi kompakten in agilen avto iz ponudbe osebnih vozil, saj se odlično znajde na mestnih ulicah. Ko bomo imeli bolj jasno izdelano idejo o tem, kaj iščemo, in bomo v formulo dodali še, kakšno udobje, koliko opreme in asistenčnih sistemov si želimo, se bo pred nami izrisala natančna slika našega novega avtomobila.

Prihranite do 5.000 evrov in prejmite zimske pnevmatike za 1 evro

Hyundai je pripravil izjemno priložnost za vse, ki razmišljate o nakupu novega vozila. Najnovejša akcijska ponudba prinaša izjemne prihranke, celo do 5.000 evrov, zato je zdaj pravi trenutek za odločitev za nakup novega Hyundaija.

Poleg tega Hyundai ponuja možnost ugodnega financiranja, pri katerem lahko mesečni obrok znaša že od 133 evrov.

Izjemna ponudba vključuje tudi komplet zimskih pnevmatik za 1 evro.

Najbolj priljubljeni modeli z izjemnimi prihranki

Ker Hyundai slovi po svoji zanesljivosti, je treba pohiteti, saj bodo najbolj priljubljeni modeli hitro pošli. V trenutni posebni ponudbi je na voljo širok spekter modelov.

Modeli Hyundai i10, i20 in i30, ki se odlično obnesejo na vsakodnevnih mestnih vožnjah, so na voljo z možnostjo financiranja že od 133 evrov na mesec. Vsi trije modeli imajo številne varnostne funkcije, kot sta sistem za zaviranje v sili in pomoč pri ohranjanju voznega pasu. Poleg tega zagotavljajo učinkovito porabo goriva, prostorno notranjost in izjemno udobje.

Med najbolj priljubljenimi, za katere je vedno zelo veliko zanimanja, so tudi modeli TUCSON, KONA in SANTA FE, ki vsak po svoje izstopajo po svojih zmogljivostih, opremi in inovacijah.

Hyundai TUCSON je na voljo v več različicah: model 1.6 T-GDI TREND je osnovni model, ki ponuja odlično razmerje med ceno in zmogljivostjo. Za tiste, ki iščejo več udobja in dodatne funkcionalnosti, je na voljo 1.6 T-GDI 7DCT PREMIUM, ki vključuje napreden radarski sistem za zaviranje v sili, aktivni sistem za nadzor mrtvega kota in električno pomična prtljažna vrata.

Za kupce, ki želijo hibridno vozilo, TUCSON ponuja modela 1.6 T-GDI 6AT HEV IMPRESSION in 1.6 T-GDI 6AT PHEV IMPRESSION, ki se lahko pohvalita z naprednimi funkcijami, kot so sistem projekcije na vetrobransko steklo (HUD), sistem kamer za 360-stopinjski pogled in napredni LED matrični žarometi. Poleg tega hibridne različice zagotavljajo večjo energetsko učinkovitost in nižje emisije.

Hyundai KONA je kompakten SUV, ki je prav tako na voljo v več različicah. Različica z bencinskim motorjem 1.0 T-GDI STYLE je idealna za mestno vožnjo. Za tiste, ki iščejo hibridno možnost, je na voljo model 1.6 GDI HEV STYLE, ki vključuje 6-stopenjski menjalnik z dvojno sklopko (DCT) in menjalnik s stikalom e-shift za prestavljanje ob volanskem obroču, aktivni avtocestni asistent in LED žaromete.

Vrhunsko udobje in zmogljivost

Za vrhunsko udobje in zmogljivost izberite luksuzni SUV Hyundai SANTA FE – model 1.6 T-GDI 6AT HEV 4WD IMPRESSION, ki vključuje napreden infotainment sistem, panoramsko strešno okno ter elektronsko kontroliran štirikolesni pogon in napredni sistem za nadzor mrtvega kota. Za tiste, ki iščejo priključno hibridno vozilo, je na voljo različica 1.6 T-GDI 6AT PHEV 4WD IMPRESSION.

Ne glede na to, ali iščete kompakten SUV za mestno vožnjo ali luksuzni SUV za daljše poti, Hyundai ima nekaj za vsakogar.

Električna vozila Hyundai po izjemnih cenah

Hyundai se je v zadnjih letih močno osredotočil tudi na razvoj električnih vozil, ki ne le zmanjšujejo emisije, ampak tudi ponujajo vrhunsko tehnologijo in udobje.

Hyundaieva električna vozila ponujajo vrhunsko tehnologijo, udobje in varnost, kar jih postavlja med najboljše ponudnike na trgu.

V akcijski ponudbi so trije izjemni modeli: KONA Electric, IONIQ 5 in IONIQ 6, ki vsak po svoje izstopajo z naprednimi funkcijami in zmogljivostmi.

Kompaktni SUV KONA Electric 48 kWh PREMIUM združuje praktičnost in napredno tehnologijo. Opremljen je s sistemom e-shift za prestavljanje z ročico ob volanskem obroču. Varnostni sistem za preprečevanje naleta (FCA) uporablja radar za zaznavanje vozil, pešcev in kolesarjev ter pomaga pri zaviranju v sili. Vključuje tudi ogrevana prednja sedeža in volanski obroč, kar je še posebej uporabno v zimskih mesecih. Poleg tega ima 12,3-palčni zaslon na dotik z navigacijo in povezavo z aplikacijo Bluelink za daljinsko upravljanje vozila.

Futuristični IONIQ 5 84 kWh RWD PREMIUM je opremljen s sistemom za nadzor mrtvih kotov (BCA), ki aktivno nadzoruje mrtve kote in pomaga pri varnem prehitevanju. Aktivni avtocestni asistent (HDA II) omogoča udobno, polavtonomno vožnjo, toplotna črpalka pa zagotavlja optimalno delovanje baterije in udobje v kabini.

Tretji član Hyundaieve flote električnih vozil je IONIQ 6 77,4 kWh RWD PREMIUM, ki izstopa z napredno tehnologijo in elegantnim dizajnom. Ena izmed izjemnih funkcij Ioniq 6 je V2L (Vehicle-to-Load), ki omogoča napajanje zunanjih naprav iz baterije vozila. Napredni LED matrični žarometi s prilagodljivim snopom luči zagotavljajo odlično vidljivost in varnost med vožnjo.

Ne glede na to, ali iščete kompakten SUV ali elegantno limuzino, Hyundai ima nekaj za vsakogar. Izkoristite akcijske prihranke in ugodno financiranje pri nakupu novega Hyundaia. Preverite zalogo zdaj in se naročite na testno vožnjo!

