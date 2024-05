Presežek tehnologije, potuha, razvada? Nič od tega, le neprecenljiva podpora

Številni avtomobili so opremljeni z varnostno-asistenčnimi sistemi, a mnogi od njih lahko dobro delujejo le, če jih znamo uporabljati. Temu je namenjena delavnica Starejši vozniki testirajo asistenčne sisteme, ki jo pripravlja Zavarovalnica Triglav v sodelovanju z AMZS.

Kot visokotehnološki pripomočki za vožnjo nam varnostno-asistenčni sistemi pomagajo pri preprečevanju prometnih nesreč s pomočjo funkcij, kot so samodejno zaviranje v sili (AEB), opozorilo pred trkom (FCW) in nadzor mrtvih kotov (BSM), v pomoč so nam pri menjavi pasov ali vzvratni vožnji. Če bi bili vsi avtomobili opremljeni z asistenčno-varnostnimi sistemi, bi lahko preprečili okoli 40 odstotkov vseh prometnih nesreč.

Varnostno-asistenčni sistemi lahko zaznajo potencialne nevarnosti in opozorijo voznika ali celo samodejno ukrepajo in tako preprečijo trk. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Ti sistemi lahko zaznajo potencialne nevarnosti in opozorijo voznika ali celo samodejno ukrepajo, da preprečijo trk. Če nesreče ni mogoče preprečiti, pa pomagajo ublažiti posledice. Na primer, sistem samodejnega zaviranja lahko upočasni vozilo pred trkom, kar zmanjša silo udarca in s tem tudi morebitne poškodbe. Prilagodljiv tempomat in sistem za ohranjanje voznega pasu ter pomoč pri parkiranju tudi občutno zmanjšajo stres pri vožnji, predvsem pa nam pomagajo ohranjati varnostno razdaljo, voziti v svojem pasu in lažje parkirati. Z uporabo asistenčnih pripomočkov smo manj utrujeni, kar je še posebej dobrodošlo za starejše voznike, na daljših vožnjah in v prometnih zastojih.

Vožnja s pomočjo varnostno-asistenčnih sistemov predvsem starejšim voznikom pomaga k varnejši vožnji, podaljšuje pa tudi čas, ko so starejši še lahko v prometu samostojni in avtonomni. Predvsem zato, ker so ti sistemi lahko koristni pomočniki, saj nam s starostjo začnejo pešati refleksi in čutila, kot sta vid in sluh. Starejše voznike zato vabimo na brezplačno delavnico, na kateri bodo lahko tudi sami preizkusili napredne asistenčne sisteme.

FOTO: Zavarovalnica Triglav

Brezplačna delavnica uporabe asistenčnih sistemov V sredo, 12. junija, bo v AMZS Centru varne vožnje brezplačna delavnica, na kateri boste spoznali in preizkusili asistenčno-varnostne sisteme, ki so v pomoč starejšim voznikom pri varni in udobni vožnji. Pripravili so dve delavnici: dopoldanska delavnica z malico bo trajala od 8.30 do 14. ure,

z malico bo trajala od 8.30 do 14. ure, popoldanska delavnica z malico bo trajala od 14.30 do 20. ure. Prijave zbirajo do vključno 2. junija 2024 oz. do zapolnitve prostih mest. Komu je namenjena delavnica? Voznicam in voznikom, starim nad 60 let. Center varne vožnje bo zagotovil vozila, vi pa boste v varnem okolju preizkusili zmogljivosti naštetih sistemov. PRIJAVITE SE Kaj boste spoznali na delavnici? Na poligonu boste na 4 točkah spoznali in preizkusili pomembne asistenčne sisteme: avtomatski menjalnik, prilagodljivi tempomat, sistem za samodejno zaviranje v sili, sistem za nadzor mrtvega kota in prečnega prometa, DODATNO: na dodatni točki boste spoznali in se naučili uporabljati asistenčne sisteme v svojem lastnem vozilu, s katerim se boste pripeljali na delavnico. Skupaj z inštruktorjem boste preverili, kaj vaše vozilo omogoča in kako se uporablja. Na vsaki vaji vas bo spremljal izkušen inštruktor vožnje, ki bo na voljo tudi za individualne nasvete in pogovor. Spoznali boste, na katere sisteme je treba biti pozoren pri nakupu naslednjega avtomobila.

Neizkoriščeni potencial za varnejšo in bolj sproščeno vožnjo

Številni vozniki se še vedno raje zanašajo na lastne sposobnosti kot na tehnologijo, ki bi lahko prevzela del njihovega nadzora nad vozilom. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Čeprav imajo varnostno-asistenčni sistemi številne prednosti, jih vozniki še vedno premalo uporabljajo, saj so vozila brez teh tehnoloških dodatkov cenovno ugodnejša. Nekateri vozniki tudi niso dobro seznanjeni s prednostmi asistenčnih sistemov in ne poznajo posebnosti svojega vozila ali pa ne zaupajo avtomatskim sistemom in so skeptični glede njihove zanesljivosti, zato se raje zanašajo na lastne sposobnosti kot na tehnologijo, ki bi lahko prevzela del njihovega nadzora nad vozilom. Prav tako se nekateri vozniki bojijo, da bi lahko opozorila in drugi sistemi motili njihovo vožnjo.

FOTO: Zavarovalnica Triglav

Vsekakor pa pri dodatnih asistenčnih sistemih ne gre za potuho pri vožnji, ampak za izkušnjo vožnje na popolnoma drugi ravni, saj vozniku resnično pomagajo in ga toliko razbremenijo, da večjo pozornost nameni opazovanju ali drugim kritičnim situacijam. Pozitiven vpliv imajo zato tudi na kakovost vožnje. Avto s samodejnim menjalnikom pa lahko celo učinkovito podaljša vozniško kariero starejših voznikov.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav