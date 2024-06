Sveže carine za MG, a tudi za kako teslo

V prispevku preberite:

Kot smo v Delu že pisali, bodo v EU zaradi zatrjevanega dampinga julija začele veljati začasne dodatne carine na električne avtomobile iz Kitajske. Te so različne za različne proizvajalce, najvišje, kar 38-odsotne, so za kitajsko skupino Saic, ki je v Evropi uveljavljena z znamko MG. Ta je tudi najuspešnejša po prodaji, to velja tako za Slovenijo kot za Evropo nasploh. Bodo pa carine v nižjih odstotkih obremenile tudi evropske in ameriške proizvajalce, v primerih, ko električne avtomobile za Evropo izdelujejo na Kitajskem. Kateri so ti avtomobilski modeli? Kako bo z njihovimi cenami?