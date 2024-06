Posodobljene Audijeve trojke

Audi je leta 1996 predstavil prvo generacijo modela A3 in z njim ustvaril segment prestižnih kompaktnih vozil. Aktualno, četrto generacijo so letos temeljito prenovili, prva vozila so pred dnevi zapeljala tudi na slovenske ceste. Novinec bo na voljo v kar treh karoserijskih izvedenkah, kot limuzina, kombilimuzina sportback in allstreet, kot so poimenovali novega člana družine, ki se oblikovno spogleduje s terenci. Za adrenalinske odvisneže pa je tu še športni S3 v limuzinski in sportback izvedbi.

Prenova družine A3 je vidna tako navzven kot navznoter. Limuzina in sportback sta odslej še bolj športnega videza, kar poudarja nova šestkotna enodelna maska hladilnika brez okvirja in z novo strukturo, ki je postala opazno nižja in širša. Enako velja za zadek, ki je z novim odbijačem in mogočnim difuzorjem še posebej športen. V povezavi z zunanjim paketom S line pridejo še bolj do izraza progresivni oblikovni elementi, ki so deloma povzeti po modelih RS.

Novi član družine A3 allstreet je oblikovan tako, da se že na prvi pogled razlikuje od drugih družinskih članov. Velika osemkotna mreža hladilnika s satasto strukturo je višja kot pri sportbacku, zato je križanec bolj podoben modelom Q. Podvozje ima za 15 milimetrov višjo lego kot A3 sportback s serijskim podvozjem. V povezavi z večjim premerom pnevmatik to pomeni za 30 milimetrov večji odmik od tal. Zaradi nekoliko višjega položaja sedenja zagotavlja večje udobje pri vstopanju in izstopanju ter boljšo preglednost. Prtljažni prostor tako pri allstreetu kot pri sportbacku sprejme 380 litrov prtljage, s podrto zadnjo sedežno klopjo pa do 1200 litrov.

Oblikovalci so veliko pozornosti namenili tudi prenovi notranjosti, ki prinaša kar nekaj novosti, od oblike izbirnika prestav in prezračevalnih šob do tekstilnih dekorativnih elementov in nove notranje osvetlitve. Bistveno bogatejša je serijska oprema, ki poleg trikrakega usnjenega večfunkcijskega volana z razširjenim obsegom funkcij vključuje avtomatsko klimatsko napravo, paket ambientne osvetlitve in sredinski naslon za roke spredaj.

Vse različice A3 so prenovljene, tudi v notranjosti. FOTO: Audi

Družina A3 je digitalizirana in omrežno povezana, kar omogočajo številne storitve 'connect', funkcije na zahtevo in trgovina za aplikacije. Poleg digitalnega radia DAB+ in 10,1-palčnega zaslona na dotik sta zdaj v serijski opremi virtualni prikazovalnik in funkcija indukcijskega polnjenja za pametne telefone. Visoko stopnjo prilagodljivosti zagotavlja ponudba funkcij na zahtevo. To pomeni, da lahko prek aplikacije myAudi tudi po nakupu vozila individualno za različno obdobje zakupite do pet funkcij iz kategorij infozabave in udobja. Seveda so avtomobilu namenili številne asistenčne sisteme za vožnjo, nekateri so del serijske opreme, drugi doplačljivi.

Kupci bodo pri limuzini in sportbacku izbirali med tremi bencinskimi modeli (moč 85, 110, 150 kW) in dvema dizelskima (moč 85 in 110 kW), pri čemer bodo vsi na voljo s sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom S tronic, šibkejše različice pa tudi z ročnim. Najzmogljivejši bencinar 40 TFSI bo serijsko opremljen s štirikolesnim pogonom quattro. Konec leta bo v ponudbi še priključni hibrid. Pri izvedenki allstreet bodo na voljo le zmogljivejši agregati, bencinska s 110 in 150 kW ter dizelski s 110 kW. Vstopni model A3 sportback 30 TFSI stane v Sloveniji od 27.640 evrov; doplačilo za limuzino znaša dobrih 800 evrov. Allstreet 35 TFSI pa stane od 30.980 evrov.

Najslajše smo pustili za konec – športno različico audi S3. Njegov turbobencinski dvolitrski štirivaljnik razvije še več moči kot predhodnik, tako da je vozniku zdaj na voljo 245 kW moči in 420 Nm navora. Pogon je seveda štirikolesni quattro in je opremljen z razdelilnikom navora. Končna hitrost je elektronsko omejena na 250kilometrov na uro. Športnih užitkov željni voznik bo potreboval na računu vsaj 45.400 evrov.