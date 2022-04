Prevoz koles ni mačji kašelj

V prispevku preberite:

Vse več je toplih dni, ki kar vabijo na kolesarjenje. Marsikdaj že od doma, včasih pa tudi z avtomobilom, s kolesom na kolesarskem prtljažniku. Kolesarski prtljažniki so bili nekoč najbolj pogosti na strehi, danes jih je vse več zadaj, na prtljažni kljuki. Ti so večinoma edini primerni za tudi pri nas vse bolj priljubljena električna kolesa. Kakšne so prednosti in pomanjkljivosti ene in druge možnosti? V katerih situacijah se zadeva zaplete? Na kaj vse moramo paziti pri izbiri te ali one možnosti? Na kaj je potrebno paziti pred začetkom vožnje in med njo?